В Турции ответили, когда банки возобновят работу с Россией, несмотря на давление США

РИАН: проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию решатся до конца недели

17 января 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Проблемы с переводами в Турцию могут решиться до конца недели Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сложности с денежными переводами из России в Турцию могут решиться до конца недели. Об этом рассказал источник в одном из госбанков страны. «Ожидаем, что до конца недели ситуация найдет свое решение», — сказал источник РИА Новости. При этом он отметил, что Турция не получала доказательств о содействии обходу антироссийских санкций. В декабре 2023 года телеканал Halk TV сообщил, что указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией. Позднее источник на финансовом рынке рассказал, что турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. По его словам, это происходит из-за опасения получить санкции от Вашингтона.

Сложности с денежными переводами из России в Турцию могут решиться до конца недели. Об этом рассказал источник в одном из госбанков страны. «Ожидаем, что до конца недели ситуация найдет свое решение», — сказал источник РИА Новости. При этом он отметил, что Турция не получала доказательств о содействии обходу антироссийских санкций. В декабре 2023 года телеканал Halk TV сообщил, что указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией. Позднее источник на финансовом рынке рассказал, что турецкие банки с начала года начали отказываться взаимодействовать с российскими. По его словам, это происходит из-за опасения получить санкции от Вашингтона.