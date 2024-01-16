В ХМАО в массовой аварии пострадали два человека

В Нижневартовске на улице Интернациональной столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадали два человека, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«В городе Нижневартовск 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Кia», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот», допустила столкновение с «Nissan», движущимся в противоположном направлении. После чего «Kia» развернуло и произошло столкновение с «Opel», движущимся в попутном направлении с «Nissan», — сообщает telegram-канал.
Водитель Nissan потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Higer. В аварии пострадал водитель японского автомобиля и его 33-летняя пассажирка.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за массовой аварии с эвакуатором пострадали три человека. ДТП с участием груженого эвакуатора и трех автомобилей произошло на трассе в Нефтеюганском районе.
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