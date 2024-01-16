16 января 2024

В ХМАО в массовой аварии пострадали два человека

В Нижневартовске столкнулись четыре автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека пострадали в массовом ДТП Фото:

В Нижневартовске на улице Интернациональной столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадали два человека, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«В городе Нижневартовск 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Кia», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот», допустила столкновение с «Nissan», движущимся в противоположном направлении. После чего «Kia» развернуло и произошло столкновение с «Opel», движущимся в попутном направлении с «Nissan», — сообщает telegram-канал.

Водитель Nissan потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Higer. В аварии пострадал водитель японского автомобиля и его 33-летняя пассажирка.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за массовой аварии с эвакуатором пострадали три человека. ДТП с участием груженого эвакуатора и трех автомобилей произошло на трассе в Нефтеюганском районе.

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В Нижневартовске на улице Интернациональной столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадали два человека, сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «В городе Нижневартовск 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Кia», по предварительным данным, при выполнении маневра «разворот», допустила столкновение с «Nissan», движущимся в противоположном направлении. После чего «Kia» развернуло и произошло столкновение с «Opel», движущимся в попутном направлении с «Nissan», — сообщает telegram-канал. Водитель Nissan потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Higer. В аварии пострадал водитель японского автомобиля и его 33-летняя пассажирка. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за массовой аварии с эвакуатором пострадали три человека. ДТП с участием груженого эвакуатора и трех автомобилей произошло на трассе в Нефтеюганском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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