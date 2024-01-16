В Тюмени рабочего, которого унесло по трубам, ищут с помощью роботов

17 января 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Рабочего унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений К поискам тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, подключили роботов телеинспекции. С их помощью обследуются труднодоступные места. Информация об этом указана в официальном паблике «Росводоканал Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям в поисках сотрудника ООО „Сервис-Групп“, пострадавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции», — указано в сообщении «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения. Обстоятельства, которые привели к ЧП, выясняются. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января в Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. По мнению источников агентства, шансы на то, что мужчина выжил — минимальны.

К поискам тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, подключили роботов телеинспекции. С их помощью обследуются труднодоступные места. Информация об этом указана в официальном паблике «Росводоканал Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям в поисках сотрудника ООО „Сервис-Групп“, пострадавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции», — указано в сообщении «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения. Обстоятельства, которые привели к ЧП, выясняются. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января в Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. По мнению источников агентства, шансы на то, что мужчина выжил — минимальны.