16 января 2024

В Тюмени рабочего, которого унесло по трубам, ищут с помощью роботов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канализационно-очистные сооружения поселка Нижнесортымский, Сургутский район, вентиль, труба, кос, канализационно-очистные сооружения
Рабочего унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений Фото:
новость из сюжета
В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений

К поискам тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, подключили роботов телеинспекции. С их помощью обследуются труднодоступные места. Информация об этом указана в официальном паблике «Росводоканал Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям в поисках сотрудника ООО „Сервис-Групп“, пострадавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции», — указано в сообщении «Росводоканал Тюмень».

Там добавили, что один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения. Обстоятельства, которые привели к ЧП, выясняются.

Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января в Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. По мнению источников агентства, шансы на то, что мужчина выжил — минимальны.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К поискам тюменского рабочего, которого унесло по трубам во время ремонта очистных сооружений, подключили роботов телеинспекции. С их помощью обследуются труднодоступные места. Информация об этом указана в официальном паблике «Росводоканал Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменский водоканал оказывает содействие спасателям в поисках сотрудника ООО „Сервис-Групп“, пострадавшего при проведении ремонтных работ на очистных сооружениях канализации. Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции», — указано в сообщении «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что один из сотрудников подрядной организации пренебрег правилами безопасности и упал в камеру гидротехнического сооружения. Обстоятельства, которые привели к ЧП, выясняются. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января в Тюмени в районе Копытова рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. По мнению источников агентства, шансы на то, что мужчина выжил — минимальны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...