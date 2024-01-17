Японский антибиотик «Вильпрафен» вышел из оборота в Свердловской области

В регионе вышел из оборота антибиотик «Вильпрафен» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В свердловских аптеках перестал продаваться популярный антибиотик. Речь идет о препарате «Вильпрафен солютаб». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Японии в виде растворимых таблеток. Лекарство применяют при инфекциях дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мочеполовой системы. Эффективен при болезнях, вызванных хламидиями, микоплазмами, уреаплазмами и легионеллам.

«У меня повышенная чувствительность к пенициллину, и при тяжелых заболеваниях, где нужны антибиотики, мне всегда помогал только „Вильпрафен“. Препарата нет в аптеках, и теперь главная задача — найти замену», — поделился екатеринбуржец Григорий.

Жительница Артемовского Александра много лет отдает предпочтение японскому антибиотику. «От острого бронхита вылечилась этим антибиотиком. Кашель и хрипы прошли довольно быстро. Уже много лет принимаю только „Вильпрафен“. Меня устраивала как цена, так и качество лекарства. Конечно, печалит, что препарат пропал из наших аптек, но надеюсь, что замена будет достойной», — отметила свердловчанка.

«Будучи беременной, я столкнулась с уреаплазмозом. Внешне болезнь никак не проявлялось. Лечиться сказали антибиотиком „Вильпрафен“. Мне помогло. Прием препарата перенесла я хорошо. На малышке прием лекарства не отразился. Средство хоть и дороговатое, но я о потраченных деньгах не жалею», — отметила жительница Екатеринбурга Евгения.

Корреспондент URA.RU просмотрела некоторые интернет-аптеки и не обнаружила препарата «Вильпрафен» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в аптечных сетях «Живика» и «Фармленд».

Иностранные лекарственные препараты перестали продавать в российских аптеках. Дело в том, что введенные санкции коллективным Западом против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Роаккутан», «Сероквель», «Феринжект», «Лазикс».