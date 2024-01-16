Губернатор Шумков обратился к депутатам из-за спецвыплат

Губернатор Шумков попросил скорее принять закон о выплатах для ветеранов

17 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поручил депутатам быстрее принять региональный закон о спецвыплатах для ветеранов труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местным депутатам в срочном порядке принять поправки в закон доплаты ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Ранее чиновники заявляли, что выплаты начнут начислять в феврале. «Получил информацию, что озвученные перед Новым годом доплаты ветеранам труда и труженикам тыла будут поступать за январь этого года, начиная с февраля, в связи с необходимостью принятия поправок в региональный закон и осуществления перерасчетов. Попросил коллег постараться провести все эти процедуры максимально ускоренно, чтобы увеличенные в два раза выплаты начали получать уже в январе», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники объяснили, почему ветеранам не дали повышенные выплаты в январе 2024 года. По их словам, это связано с тем, что изменения еще не внесены в закон Курганской области. Об этом заявляла начальник главного управления соцзащиты населения региона Елена Ситникова поясняла. Повышенные выплаты обещали начать выплачивать с февраля.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил местным депутатам в срочном порядке принять поправки в закон доплаты ветеранам труда и труженикам тыла, а также сделать перерасчет, чтобы они начали получать выплаты в январе. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. Ранее чиновники заявляли, что выплаты начнут начислять в феврале. «Получил информацию, что озвученные перед Новым годом доплаты ветеранам труда и труженикам тыла будут поступать за январь этого года, начиная с февраля, в связи с необходимостью принятия поправок в региональный закон и осуществления перерасчетов. Попросил коллег постараться провести все эти процедуры максимально ускоренно, чтобы увеличенные в два раза выплаты начали получать уже в январе», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники объяснили, почему ветеранам не дали повышенные выплаты в январе 2024 года. По их словам, это связано с тем, что изменения еще не внесены в закон Курганской области. Об этом заявляла начальник главного управления соцзащиты населения региона Елена Ситникова поясняла. Повышенные выплаты обещали начать выплачивать с февраля.