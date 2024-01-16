16 января 2024

Екатеринбуржец умер, откапывая забуксовавшую машину из сугроба

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, уборка снега, снег в городе, благоустройство города, машина в снегу, снег на обочине
Водитель торопился вызволить авто из снега, но его сердце не выдержало (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, умерший на улице Белинского, пытался откопать свою машину, которая забуксовала, зарывшись в сугроб. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник из экстренных служб города.

«Мужик выезжал с парковки и „зарылся“. Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим „Шевроле“, лопата валялась рядом», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, прохожие пытались спасти человека. Кто-то из людей делал водителю непрямой массаж сердца, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что умершему было 63 года. Как сообщало URA.RU, его тело пролежало на улице в снегу два часа.

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Екатеринбуржец, умерший на улице Белинского, пытался откопать свою машину, которая забуксовала, зарывшись в сугроб. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник из экстренных служб города. «Мужик выезжал с парковки и „зарылся“. Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим „Шевроле“, лопата валялась рядом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, прохожие пытались спасти человека. Кто-то из людей делал водителю непрямой массаж сердца, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что умершему было 63 года. Как сообщало URA.RU, его тело пролежало на улице в снегу два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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