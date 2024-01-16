Екатеринбуржец умер, откапывая забуксовавшую машину из сугроба

17 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Водитель торопился вызволить авто из снега, но его сердце не выдержало (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец, умерший на улице Белинского, пытался откопать свою машину, которая забуксовала, зарывшись в сугроб. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник из экстренных служб города. «Мужик выезжал с парковки и „зарылся“. Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим „Шевроле“, лопата валялась рядом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, прохожие пытались спасти человека. Кто-то из людей делал водителю непрямой массаж сердца, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что умершему было 63 года. Как сообщало URA.RU, его тело пролежало на улице в снегу два часа.

Екатеринбуржец, умерший на улице Белинского, пытался откопать свою машину, которая забуксовала, зарывшись в сугроб. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник из экстренных служб города. «Мужик выезжал с парковки и „зарылся“. Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим „Шевроле“, лопата валялась рядом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, прохожие пытались спасти человека. Кто-то из людей делал водителю непрямой массаж сердца, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Известно, что умершему было 63 года. Как сообщало URA.RU, его тело пролежало на улице в снегу два часа.