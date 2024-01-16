Следком подтвердил обыски в администрации Нижневартовска

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU

В Следственном управлении СК по ХМАО подтвердили обыски в администрации Нижневартовска. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что следственные действия проводились в управлении по физкультуре и спорту департамента соцполитики, которое возглавляет Александр Федорус. Уголовное дело возбуждено в отношении врио муниципального учреждения города, сообщили в ведомстве.

«Обыски проводились в управлении по физкультуре и спорту. Уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника муниципального автономного учреждения города Нижневартовска, временно исполняющего в 2021 году обязанности заместителя директора, а также в отношении неустановленных лиц», — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что в августе 2021 года в рамках исполнения договора, заключенного между муниципальным автономным спортивным учреждением и коммерческой сервисной организацией, о выполнении работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, подозреваемый, зная, что часть работ на сумму 1,6 миллиона рублей не выполнена, подписал акты приема выполненных работ. «Денежные средства на указанную сумму были неправомерно перечислены фирме-подрядчику, а учреждению причинен материальный ущерб. При проведении следственных действий также было установлено, что при устройстве на работу подозреваемый предоставил работодателю поддельный диплом об образовании», — уточнили в ведомстве.

Следственные мероприятия проводились для получения документов об исполнении контракта со СШОР Нижневартовска в рамках уголовного дела. По словам инсайдера URA.RU, фигурантом уголовного дела является руководитель СШОР Денис Белевич. Именно он в то время принимал работы подрядчика по замене плитки в бассейне «Нефтяник». Источник в силовых структурах подтвердил, что речь идет о Белевиче. Комментарий ведомства ожидается.

Ранее URA.RU писало об обысках, которые провел СК в администрации Нижневартовска. Инсайд агентства подтвердился.