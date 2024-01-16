Тюмень увеличивает поток зерна в Китай и другие страны

Из Тюменской области в КНР отправили первую в 2024 году партию овса

17 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Первая партия овса, отправленного из Тюмени в Китай, составила треть от всего объема, экспортированного в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская область планирует нарастить экспорт зерновых культур в Китай. В январе в эту страну отправили партию овса, которая составляет треть всего экспорта этой культуры за 2023 год, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В первые дни нового года управлением проконтролировано 1968 тонн (76 вагонов) партии зерна овса продовольственного, предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику. Отметим, что это первая партия овса продовольственного, экспортируемого в Китай из Тюменской области в 2024 году», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что объем партии составляет почти треть от всего объема овса, отправленного областью за границу в 2023 году; и около половины прошлогодней отправки овса в Китай. Увеличение объемов экспорта овса аграрии связывают с запретом на вывоз из России твердых сортов пшеницы. «Общий объем экспорта наверняка упадет по итогам года, однако овес и другие культуры, которые в прошлом году были в меньшинстве, явно наберут обороты. Нацеливаться надо, вероятно, на десятки тысяч тонн экспорта этого зерна» — поделился предположением источник URA.RU в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Известно, что основными импортерами тюменского овса в настоящий момент являются КНР, Азербайджан, Латвия, и Казахстан. Ранее URA.RU рассказало, что общий экспорт тюменского зерна в эти страны в 2023 году вырос в пять раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская область планирует нарастить экспорт зерновых культур в Китай. В январе в эту страну отправили партию овса, которая составляет треть всего экспорта этой культуры за 2023 год, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В первые дни нового года управлением проконтролировано 1968 тонн (76 вагонов) партии зерна овса продовольственного, предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику. Отметим, что это первая партия овса продовольственного, экспортируемого в Китай из Тюменской области в 2024 году», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что объем партии составляет почти треть от всего объема овса, отправленного областью за границу в 2023 году; и около половины прошлогодней отправки овса в Китай. Увеличение объемов экспорта овса аграрии связывают с запретом на вывоз из России твердых сортов пшеницы. «Общий объем экспорта наверняка упадет по итогам года, однако овес и другие культуры, которые в прошлом году были в меньшинстве, явно наберут обороты. Нацеливаться надо, вероятно, на десятки тысяч тонн экспорта этого зерна» — поделился предположением источник URA.RU в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Известно, что основными импортерами тюменского овса в настоящий момент являются КНР, Азербайджан, Латвия, и Казахстан. Ранее URA.RU рассказало, что общий экспорт тюменского зерна в эти страны в 2023 году вырос в пять раз.