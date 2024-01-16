Тюмень увеличивает поток зерна в Китай и другие страны

Тюменская область планирует нарастить экспорт зерновых культур в Китай. В январе в эту страну отправили партию овса, которая составляет треть всего экспорта этой культуры за 2023 год, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В первые дни нового года управлением проконтролировано 1968 тонн (76 вагонов) партии зерна овса продовольственного, предназначенного для экспорта в Китайскую Народную Республику. Отметим, что это первая партия овса продовольственного, экспортируемого в Китай из Тюменской области в 2024 году», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что объем партии составляет почти треть от всего объема овса, отправленного областью за границу в 2023 году; и около половины прошлогодней отправки овса в Китай. Увеличение объемов экспорта овса аграрии связывают с запретом на вывоз из России твердых сортов пшеницы. «Общий объем экспорта наверняка упадет по итогам года, однако овес и другие культуры, которые в прошлом году были в меньшинстве, явно наберут обороты. Нацеливаться надо, вероятно, на десятки тысяч тонн экспорта этого зерна» — поделился предположением источник URA.RU в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Известно, что основными импортерами тюменского овса в настоящий момент являются КНР, Азербайджан, Латвия, и Казахстан. Ранее URA.RU рассказало, что общий экспорт тюменского зерна в эти страны в 2023 году вырос в пять раз.
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