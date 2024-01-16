В Копейске сорвался аукцион по благоустройству парка Победы на 129 миллионов

17 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Парк Победы расположен на въезде из Челябинска в Копейск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) не нашлось желающих участвовать в аукционе на 129-миллионный контракт по благоустройству парка Победы. Информация об этом 17 января появилась на портале госзакупок. «На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, признать электронный аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе от 17 января 2024 года. Конкурс на второй этап благоустройства парка Победы объявило управление строительства Копейска. Начальная цена контракта составляла 128 933 600 рублей. Контракт должен был быть исполнен до 30 октября 2024 года. В прошлом году был завершен первый этап реконструкции парка. Из-за претензий к соблюдению сроков исполнения работ и удорожание стоимости контракт с подрядчиком — фирмой «Стройтранссоюз» — был расторгнут. Доделывать работы в рамках первого этапа пришлось другой компании. В итоге вместо планировавшегося года, строительные работы велись на протяжении двух лет. Не исключено, что из-за сложностей с поиском подрядчика реализация второго этапа благоустройства главного городского парка в Копейске также затянется.

В Копейске (Челябинская область) не нашлось желающих участвовать в аукционе на 129-миллионный контракт по благоустройству парка Победы. Информация об этом 17 января появилась на портале госзакупок. «На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, признать электронный аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе от 17 января 2024 года. Конкурс на второй этап благоустройства парка Победы объявило управление строительства Копейска. Начальная цена контракта составляла 128 933 600 рублей. Контракт должен был быть исполнен до 30 октября 2024 года. В прошлом году был завершен первый этап реконструкции парка. Из-за претензий к соблюдению сроков исполнения работ и удорожание стоимости контракт с подрядчиком — фирмой «Стройтранссоюз» — был расторгнут. Доделывать работы в рамках первого этапа пришлось другой компании. В итоге вместо планировавшегося года, строительные работы велись на протяжении двух лет. Не исключено, что из-за сложностей с поиском подрядчика реализация второго этапа благоустройства главного городского парка в Копейске также затянется.