16 января 2024

В Пермском крае власти решили поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Размер вознаграждения за сообщения о нетрезвых водителях может составить пять тысяч рублей Фото:

Власти Пермского края предложили платить жителям деньги за сообщения о пьяных водителях. Этот вопрос обсуждался на заседании краевого правительства 17 января. Трансляция заседания доступна на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Говоря о важности принятия инициативы губернатор Дмитрий Махонин привел статистические данные о ДТП, в котором участвовали нетрезвые пермяки.

«Статистика говорит о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и травматизмом, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, растет, к сожалению. Мы обсуждали с вами и приняли решение ввести соответствующие выплаты. Мы здесь не первый регион, есть практика других регионов», — обратился Махонин к членам регионального правительства. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов уточнил, что в 2023 году количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей выросло в сравнении с 2022 годом. Это привело к гибели 55 и травмированию 318 человек.

Предполагается, что размер вознаграждения за информацию, предоставленную в полицию, составит 5000 рублей. Для получения выплаты жителям будет необходимо обратиться в министерство территориальной безопасности Прикамья. Ведомство сделает запрос в МВД и примет решение о выплате.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края предложили платить жителям деньги за сообщения о пьяных водителях. Этот вопрос обсуждался на заседании краевого правительства 17 января. Трансляция заседания доступна на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Говоря о важности принятия инициативы губернатор Дмитрий Махонин привел статистические данные о ДТП, в котором участвовали нетрезвые пермяки. «Статистика говорит о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и травматизмом, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, растет, к сожалению. Мы обсуждали с вами и приняли решение ввести соответствующие выплаты. Мы здесь не первый регион, есть практика других регионов», — обратился Махонин к членам регионального правительства. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов уточнил, что в 2023 году количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей выросло в сравнении с 2022 годом. Это привело к гибели 55 и травмированию 318 человек. Предполагается, что размер вознаграждения за информацию, предоставленную в полицию, составит 5000 рублей. Для получения выплаты жителям будет необходимо обратиться в министерство территориальной безопасности Прикамья. Ведомство сделает запрос в МВД и примет решение о выплате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...