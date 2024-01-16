В Пермском крае власти решили поощрять жителей за сообщения о пьяных водителях

17 января 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Размер вознаграждения за сообщения о нетрезвых водителях может составить пять тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Пермского края предложили платить жителям деньги за сообщения о пьяных водителях. Этот вопрос обсуждался на заседании краевого правительства 17 января. Трансляция заседания доступна на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Говоря о важности принятия инициативы губернатор Дмитрий Махонин привел статистические данные о ДТП, в котором участвовали нетрезвые пермяки. «Статистика говорит о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и травматизмом, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, растет, к сожалению. Мы обсуждали с вами и приняли решение ввести соответствующие выплаты. Мы здесь не первый регион, есть практика других регионов», — обратился Махонин к членам регионального правительства. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов уточнил, что в 2023 году количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей выросло в сравнении с 2022 годом. Это привело к гибели 55 и травмированию 318 человек. Предполагается, что размер вознаграждения за информацию, предоставленную в полицию, составит 5000 рублей. Для получения выплаты жителям будет необходимо обратиться в министерство территориальной безопасности Прикамья. Ведомство сделает запрос в МВД и примет решение о выплате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края предложили платить жителям деньги за сообщения о пьяных водителях. Этот вопрос обсуждался на заседании краевого правительства 17 января. Трансляция заседания доступна на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Говоря о важности принятия инициативы губернатор Дмитрий Махонин привел статистические данные о ДТП, в котором участвовали нетрезвые пермяки. «Статистика говорит о том, что дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом и травматизмом, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, растет, к сожалению. Мы обсуждали с вами и приняли решение ввести соответствующие выплаты. Мы здесь не первый регион, есть практика других регионов», — обратился Махонин к членам регионального правительства. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов уточнил, что в 2023 году количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей выросло в сравнении с 2022 годом. Это привело к гибели 55 и травмированию 318 человек. Предполагается, что размер вознаграждения за информацию, предоставленную в полицию, составит 5000 рублей. Для получения выплаты жителям будет необходимо обратиться в министерство территориальной безопасности Прикамья. Ведомство сделает запрос в МВД и примет решение о выплате.