Прокуратура проверит законность получения гражданства главарем банды в Белгороде

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура проверит членов банды в Белгороде на соблюдение законодательства Фото:

Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства основателем группы, которая избивала прохожих в городе. Об этом сообщили на сайте органов.

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства РФ», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что на данный момент установлены шесть лиц, причастных к преступлению, из них пять человек задержаны.

Ранее сообщалось, что в Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Жителей избивали и унижали ради видеороликов, а затем размещали их в соцсетях. URA.RU приводило всю известную информацию о преступлениях. Telegram-канал Shot писал, что один из основателей банды является гражданином Украины.

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Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства основателем группы, которая избивала прохожих в городе. Об этом сообщили на сайте органов. «Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства РФ», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что на данный момент установлены шесть лиц, причастных к преступлению, из них пять человек задержаны. Ранее сообщалось, что в Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Жителей избивали и унижали ради видеороликов, а затем размещали их в соцсетях. URA.RU приводило всю известную информацию о преступлениях. Telegram-канал Shot писал, что один из основателей банды является гражданином Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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