Прокуратура проверит законность получения гражданства главарем банды в Белгороде

Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства основателем группы, которая избивала прохожих в городе. Об этом сообщили на сайте органов.
«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства РФ», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что на данный момент установлены шесть лиц, причастных к преступлению, из них пять человек задержаны.
Ранее сообщалось, что в Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Жителей избивали и унижали ради видеороликов, а затем размещали их в соцсетях. URA.RU приводило всю известную информацию о преступлениях. Telegram-канал Shot писал, что один из основателей банды является гражданином Украины.
Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства основателем группы, которая избивала прохожих в городе. Об этом сообщили на сайте органов. «Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства РФ», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что на данный момент установлены шесть лиц, причастных к преступлению, из них пять человек задержаны. Ранее сообщалось, что в Белгороде орудовала банда подростков, которые толпой избивали прохожих. Жителей избивали и унижали ради видеороликов, а затем размещали их в соцсетях. URA.RU приводило всю известную информацию о преступлениях. Telegram-канал Shot писал, что один из основателей банды является гражданином Украины.