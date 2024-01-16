Глава депобразования Салехарда покинет пост. Инсайд

17 января 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Оксана Казыева собралась в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента образования Салехарда (ЯНАО) Оксана Казыева собирается уйти в отставку на фоне скандалов в профильной сфере. Как сообщают источники URA.RU, директор уходит в связи с переездом. «Мужа Казыевой, который работает в силовых структурах, переводят в другой регион. Она уедет вместе с ним», — добавил инсайдер. Руководитель покидает ведомство в самый неподходящий момент, говорят источники, поскольку в образовании города с прошлого года остались неразрешенные конфликты — коррупционные скандалы в школах и массовые недовольства реформой, проводимой в образовательных учреждениях Салехарда. В пресс-службу правительства направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Оксаной Казыевой не удалось — агентство не располагает ее контактными данными. В администрации Салехарда пояснили, что руководитель департамента образования находится в очередном отпуске. На время ее отпуска обязанности директора исполняет заместитель — Татьяна Фадеева.

Глава департамента образования Салехарда (ЯНАО) Оксана Казыева собирается уйти в отставку на фоне скандалов в профильной сфере. Как сообщают источники URA.RU, директор уходит в связи с переездом. «Мужа Казыевой, который работает в силовых структурах, переводят в другой регион. Она уедет вместе с ним», — добавил инсайдер. Руководитель покидает ведомство в самый неподходящий момент, говорят источники, поскольку в образовании города с прошлого года остались неразрешенные конфликты — коррупционные скандалы в школах и массовые недовольства реформой, проводимой в образовательных учреждениях Салехарда. В пресс-службу правительства направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Оксаной Казыевой не удалось — агентство не располагает ее контактными данными. В администрации Салехарда пояснили, что руководитель департамента образования находится в очередном отпуске. На время ее отпуска обязанности директора исполняет заместитель — Татьяна Фадеева.