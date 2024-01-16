Глава департамента образования Салехарда (ЯНАО) Оксана Казыева собирается уйти в отставку на фоне скандалов в профильной сфере. Как сообщают источники URA.RU, директор уходит в связи с переездом.
«Мужа Казыевой, который работает в силовых структурах, переводят в другой регион. Она уедет вместе с ним», — добавил инсайдер. Руководитель покидает ведомство в самый неподходящий момент, говорят источники, поскольку в образовании города с прошлого года остались неразрешенные конфликты — коррупционные скандалы в школах и массовые недовольства реформой, проводимой в образовательных учреждениях Салехарда.
В пресс-службу правительства направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Связаться с Оксаной Казыевой не удалось — агентство не располагает ее контактными данными. В администрации Салехарда пояснили, что руководитель департамента образования находится в очередном отпуске. На время ее отпуска обязанности директора исполняет заместитель — Татьяна Фадеева.
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