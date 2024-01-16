Власти Нижневартовска планируют весной отказаться от маршруток. Инсайд

17 января 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Уже с 1 апреля в Нижневартовске перестанут курсировать маршрутные такси Фото: Илья Московец © URA.RU К апрелю 2024 года в Нижневартовске не останется маршруток. Из-за грядущего расширения парка автобусов, маршрутные такси становятся не востребованы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из городской транспортной сферы. «Сейчас планируется пополнение автопарка новыми современными автобусами. Маршруток, честно говоря, осталось совсем мало. Но и они будут ездить до 1 апреля, так как этот бизнес просто невыгоден», — сообщил инсайдер. Уточняется, что на всех автобусах уже установлены системы для оплаты с помощью QR-кода. Кроме того, новый транспорт для автопарка общественного транспорта будет работать на альтернативном топливе — метане. Для подтверждения информации, журналист агентства обратился с запросом в мэрию Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство Югры заключило госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ». Предприятие поставит в регион 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину).

К апрелю 2024 года в Нижневартовске не останется маршруток. Из-за грядущего расширения парка автобусов, маршрутные такси становятся не востребованы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из городской транспортной сферы. «Сейчас планируется пополнение автопарка новыми современными автобусами. Маршруток, честно говоря, осталось совсем мало. Но и они будут ездить до 1 апреля, так как этот бизнес просто невыгоден», — сообщил инсайдер. Уточняется, что на всех автобусах уже установлены системы для оплаты с помощью QR-кода. Кроме того, новый транспорт для автопарка общественного транспорта будет работать на альтернативном топливе — метане. Для подтверждения информации, журналист агентства обратился с запросом в мэрию Нижневартовска. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что правительство Югры заключило госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ». Предприятие поставит в регион 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину).