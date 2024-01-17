В суд Златоуста направлено дело о мошенничестве депутата Рощупкина

18 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит сразу три эпизода мошенничества со стороны депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Материалы уголовного дела о трех эпизодах мошенничества депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина направлены в суд. Эту информацию URA.RU подтвердили 18 января в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия наложен арест на банковский вклад на сумму свыше 670 тыс. рублей, ущерб обвиняемый возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. До объединения эпизодов уголовные дела возбуждались местным следственным отделом одно за другим. Два дела связаны с бывшим местом работы Рощупкина, компанией «УКНД-Златоуст», которую он возглавлял. Как выяснило следствие, политик заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали частично. По одному из эпизодов, Рощупкин в 2020 году подписал договор с физлицом, хотя фактически работа проведена штатными сотрудниками. Следствие считает, что выплаченные по договору 197,7 тысячи рублей Рощупкин истратил на свои цели. По другому эпизоду, обязанности формально были возложены на двух коммерсантов. В период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года руководитель изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ, которые передал в бухгалтерию. Согласно материалам дела, в документы политик внес недостоверные сведения об объемах сделанного. Контрагенты получили оплату меньше, чем следовало. Остатком в размере 161,4 тысячи рублей Рощупкин также распорядился по своему усмотрению. Как следует из материалов третьего дела, Рощупкин составлял фиктивные обращения от граждан, обратившихся за материальной помощью. Приобщая подтверждающие финансовые документы, политик получал бюджетные ассигнования на «помощь избирателям». Сумма причиненного ущерба городской казне составила почти 161,3 тысячи рублей. Рощупкин был избран в горсобрание при поддержке «Единой России». В октябре, когда стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении депутата, партия приостановила его членство. Сам депутат по имеющемуся у URA.RU телефону не ответил, редакция готова представить его точку зрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Материалы уголовного дела о трех эпизодах мошенничества депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина направлены в суд. Эту информацию URA.RU подтвердили 18 января в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия наложен арест на банковский вклад на сумму свыше 670 тыс. рублей, ущерб обвиняемый возместил в полном объеме. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. До объединения эпизодов уголовные дела возбуждались местным следственным отделом одно за другим. Два дела связаны с бывшим местом работы Рощупкина, компанией «УКНД-Златоуст», которую он возглавлял. Как выяснило следствие, политик заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали частично. По одному из эпизодов, Рощупкин в 2020 году подписал договор с физлицом, хотя фактически работа проведена штатными сотрудниками. Следствие считает, что выплаченные по договору 197,7 тысячи рублей Рощупкин истратил на свои цели. По другому эпизоду, обязанности формально были возложены на двух коммерсантов. В период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года руководитель изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ, которые передал в бухгалтерию. Согласно материалам дела, в документы политик внес недостоверные сведения об объемах сделанного. Контрагенты получили оплату меньше, чем следовало. Остатком в размере 161,4 тысячи рублей Рощупкин также распорядился по своему усмотрению. Как следует из материалов третьего дела, Рощупкин составлял фиктивные обращения от граждан, обратившихся за материальной помощью. Приобщая подтверждающие финансовые документы, политик получал бюджетные ассигнования на «помощь избирателям». Сумма причиненного ущерба городской казне составила почти 161,3 тысячи рублей. Рощупкин был избран в горсобрание при поддержке «Единой России». В октябре, когда стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении депутата, партия приостановила его членство. Сам депутат по имеющемуся у URA.RU телефону не ответил, редакция готова представить его точку зрения.