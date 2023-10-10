Челябинский депутат и фигурант двух уголовных дел временно покинул ЕР

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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
До решения суда ЕР приостановила членство Виктора Рощупкина Фото:

«Единая Россия» приостановила членство депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Эту информацию подтвердили URA.RU 10 октября в региональном отделении партии.

«Такое решение принято. Членство в партии Рощупкина приостановлено до окончания расследования и суда», — пояснили URA.RU в региональном отделении партии.

Рощупкина обвиняют в двух эпизодах мошенничества. В первом случае он, как директор управляющей компании, оформил фиктивные договоры о проведении работ, которые в реальности выполнили штатные работники УК. Во втором, расходовал на свои нужды деньги, выделенные из бюджета на поддержку избирателей. Ущерб оценивается, соответственно, в 161,3 тысячи рублей и 185,67 тысячи рублей.

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«Единая Россия» приостановила членство депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Эту информацию подтвердили URA.RU 10 октября в региональном отделении партии. «Такое решение принято. Членство в партии Рощупкина приостановлено до окончания расследования и суда», — пояснили URA.RU в региональном отделении партии. Рощупкина обвиняют в двух эпизодах мошенничества. В первом случае он, как директор управляющей компании, оформил фиктивные договоры о проведении работ, которые в реальности выполнили штатные работники УК. Во втором, расходовал на свои нужды деньги, выделенные из бюджета на поддержку избирателей. Ущерб оценивается, соответственно, в 161,3 тысячи рублей и 185,67 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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