Челябинский депутат и фигурант двух уголовных дел временно покинул ЕР

10 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

До решения суда ЕР приостановила членство Виктора Рощупкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Единая Россия» приостановила членство депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Эту информацию подтвердили URA.RU 10 октября в региональном отделении партии. «Такое решение принято. Членство в партии Рощупкина приостановлено до окончания расследования и суда», — пояснили URA.RU в региональном отделении партии. Рощупкина обвиняют в двух эпизодах мошенничества. В первом случае он, как директор управляющей компании, оформил фиктивные договоры о проведении работ, которые в реальности выполнили штатные работники УК. Во втором, расходовал на свои нужды деньги, выделенные из бюджета на поддержку избирателей. Ущерб оценивается, соответственно, в 161,3 тысячи рублей и 185,67 тысячи рублей.

«Единая Россия» приостановила членство депутата горсобрания Златоуста Виктора Рощупкина, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Эту информацию подтвердили URA.RU 10 октября в региональном отделении партии. «Такое решение принято. Членство в партии Рощупкина приостановлено до окончания расследования и суда», — пояснили URA.RU в региональном отделении партии. Рощупкина обвиняют в двух эпизодах мошенничества. В первом случае он, как директор управляющей компании, оформил фиктивные договоры о проведении работ, которые в реальности выполнили штатные работники УК. Во втором, расходовал на свои нужды деньги, выделенные из бюджета на поддержку избирателей. Ущерб оценивается, соответственно, в 161,3 тысячи рублей и 185,67 тысячи рублей.