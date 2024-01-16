К предвыборному проекту свердловских властей подключили «клуб олигархов»

17 января 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

На фото — Андрей Ветлужских (слева) и Александр Породнов Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти легализуют важнейший предвыборный проект — викторину, которую используют для повышения явки на голосовании за нового президента РФ. У нее появились официальные организаторы — Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Трехстороннее соглашение они подписали на свердловском стенде на выставке «Россия» на ВДНХ. Церемония прошла в формате телемоста, передает корреспондент URA.RU из Театра эстрады. Новость по теме Свердловчан заманят на президентские выборы квартирами, машинами и смартфонами Викторина будет называться «Опорный край». В рамках нее свердловчане, которые придут на избирательные участки 17 марта, по желанию ответят на несколько вопросов об истории области. Викторину проведут так, чтобы каждый житель области получил памятный подарок, сказал вице-президент СОСПП Александр Породнов. Памятным подарком будет медаль. Итоги подведут в течение месяца, анонсировал глава УТПП Андрей Беседин. Тогда же состоится награждение счастливчиков. В призовой фонд, как и анонсировало URA.RU, войдут машины, квартиры, смартфоны и мотоциклы «Урал». Финансовую емкость проекта собеседники агентства оценивают в 700-750 миллионов рублей. Известно, что средства уже аккумулированы. А публичное участие в акции УТПП и СОСПП просто должно объяснить, откуда деньги, объясняют чиновники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские власти легализуют важнейший предвыборный проект — викторину, которую используют для повышения явки на голосовании за нового президента РФ. У нее появились официальные организаторы — Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), федерация профсоюзов и областной союз промышленников и предпринимателей. Трехстороннее соглашение они подписали на свердловском стенде на выставке «Россия» на ВДНХ. Церемония прошла в формате телемоста, передает корреспондент URA.RU из Театра эстрады. Викторина будет называться «Опорный край». В рамках нее свердловчане, которые придут на избирательные участки 17 марта, по желанию ответят на несколько вопросов об истории области. Викторину проведут так, чтобы каждый житель области получил памятный подарок, сказал вице-президент СОСПП Александр Породнов. Памятным подарком будет медаль. Итоги подведут в течение месяца, анонсировал глава УТПП Андрей Беседин. Тогда же состоится награждение счастливчиков. В призовой фонд, как и анонсировало URA.RU, войдут машины, квартиры, смартфоны и мотоциклы «Урал». Финансовую емкость проекта собеседники агентства оценивают в 700-750 миллионов рублей. Известно, что средства уже аккумулированы. А публичное участие в акции УТПП и СОСПП просто должно объяснить, откуда деньги, объясняют чиновники.