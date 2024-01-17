Депутат Толстой призвал принять жесткие меры против диаспор

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал государство РФ контролировать диаспоры
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Марафон "Ночь выборов - 2017". Москва, толстой петр
Петр Толстой считает, что государство должно регулировать деятельность диаспор Фото:

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что под национальными диаспорами и объединениями скрываются мафиозные структуры. Он призвал российское государство жестко контролировать их деятельность. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. <…> Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства», — подчеркнул Петр Толстой в своем канале. Он отметил, что если национальные объединения не согласны следовать российскому законодательству, то государство должно принимать немедленные жесткие меры.

В конце 2023 года в Свердловской области произошел скандальный инцидент, с участием детей мигрантов. Двое подростков избили детей в Нижнем Тагиле. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под контроль.

Сам Толстой неоднократно высказывался об ограничении деятельности мигрантов в РФ. Он предлагал запретить иностранцам работать курьерами и водителями.

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что под национальными диаспорами и объединениями скрываются мафиозные структуры. Он призвал российское государство жестко контролировать их деятельность. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. <…> Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства», — подчеркнул Петр Толстой в своем канале. Он отметил, что если национальные объединения не согласны следовать российскому законодательству, то государство должно принимать немедленные жесткие меры. В конце 2023 года в Свердловской области произошел скандальный инцидент, с участием детей мигрантов. Двое подростков избили детей в Нижнем Тагиле. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под контроль. Сам Толстой неоднократно высказывался об ограничении деятельности мигрантов в РФ. Он предлагал запретить иностранцам работать курьерами и водителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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