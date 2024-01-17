В Кургане откроют школу для пациентов онкодиспансера

Школа начнет работу в феврале 2024 года в КООД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На базе Курганского областного онкологического диспансера (КООД) в феврале 2024 года откроют школу для пациентов и их родственников. Специалисты организуют реабилитацию для больных, окажут поддержку в период лечения, сообщили в КООД. Также проект носит просветительскую задачу.

«Чтобы помочь нашим пациентам в 2024 году мы организуем онкореабилитацию — школа пациента на базе онкологического диспансера (ГБУ КООД). Наша основная цель — поддержать пациентов и их близких, помочь преодолеть отчуждение и изоляцию, которые нередко сопровождают длительный процесс онкологического лечения», — говорится в сообщении, размещенном в группе КООД во «ВКонтакте».

Медики отмечают, что информирование поможет преодолеть канцерофобию — патологический страх онкологических заболеваний, а также предрассудки о заболевании. Они отмечают массу примеров, когда пациентам удается победить болезнь и войти в пожизненную ремиссию. Правильный настрой и позитивный ход мыслей очень важны для онкологических пациентов, подчеркивают специалисты. Дополнительную информации о работе онкошколы в больнице обещают сообщить позже.

URA.RU писало, что в Кургане завершается оснащение и начато лицензирование нового хирургического корпуса онкодиспансера. Об особенностях объекта стоимостью 1,1 млрд рублей рассказал производитель работа ЗАО «Курганстальмост» Владимир Шмаков.