16 января 2024

В Тюмени затопило школу №88

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа Кетово. Курган, школа кетово
В одном из корпусов учреждения произошла утечка воды, все быстро устранили Фото:

В Тюмени 16 января затопило школу №88. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, в одном из корпусов учреждения произошла утечка воды, все быстро устранили.

«В момент завершения образовательного процесса в одном из корпусов школы № 88 произошла утечка воды. Последствия данной ситуации были оперативно устранены», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в колледже искусств Тюмени прорвало батарею. По словам одной из студенток, руководство учреждения вызвало сантехника, но никак не помогало учащимся устранять последствия инцидента.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 16 января затопило школу №88. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, в одном из корпусов учреждения произошла утечка воды, все быстро устранили. «В момент завершения образовательного процесса в одном из корпусов школы № 88 произошла утечка воды. Последствия данной ситуации были оперативно устранены», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в колледже искусств Тюмени прорвало батарею. По словам одной из студенток, руководство учреждения вызвало сантехника, но никак не помогало учащимся устранять последствия инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...