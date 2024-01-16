В Тюмени затопило школу №88

В одном из корпусов учреждения произошла утечка воды, все быстро устранили
В Тюмени 16 января затопило школу №88. Как сообщили URA.RU в городском департаменте образования, в одном из корпусов учреждения произошла утечка воды, все быстро устранили.
«В момент завершения образовательного процесса в одном из корпусов школы № 88 произошла утечка воды. Последствия данной ситуации были оперативно устранены», — сообщили в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в колледже искусств Тюмени прорвало батарею. По словам одной из студенток, руководство учреждения вызвало сантехника, но никак не помогало учащимся устранять последствия инцидента.
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