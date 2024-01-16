16 января 2024

В ЯНАО ученики пожаловались на плохое платное питание в школе. Фото

В районе Коротчаево Нового Уренгоя школьникам подают блюда похожие на сухпаек
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, школьная еда, столовая, школьное питание
В Коротчаево школьники питаются с помощью пластиковых столовых приборов Фото:

В школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи и блюда в фольгированных контейнерах. О повышении стоимости маленькой порции URA.RU сообщил родитель одного из учеников.

«Непонятно что за питание у детей. За что 200 рублей платим? Вот, что есть — сок, несвежая попка огурчика, маленькая порция в фольге. Столовые приборы одноразовые. Так каждый день, ребенок говорит, что было и хуже. Еще и цены на это поднимаются», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запросы руководству школы и в городской департамент образования. На момент публикации новости ответы не были получены.

Ранее URA.RU писало о том, что в новой школе Салехарда (ЯНАО) не хватает порций на всех учеников. По словам горожан еду готовят исключительно для школьников льготных категорий.

Платное питание в школе №6 в Коротчаево, Новый Уренгой
Платное питание в школе №6 в Коротчаево, Новый Уренгой
Фото:

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В школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи и блюда в фольгированных контейнерах. О повышении стоимости маленькой порции URA.RU сообщил родитель одного из учеников. «Непонятно что за питание у детей. За что 200 рублей платим? Вот, что есть — сок, несвежая попка огурчика, маленькая порция в фольге. Столовые приборы одноразовые. Так каждый день, ребенок говорит, что было и хуже. Еще и цены на это поднимаются», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запросы руководству школы и в городской департамент образования. На момент публикации новости ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о том, что в новой школе Салехарда (ЯНАО) не хватает порций на всех учеников. По словам горожан еду готовят исключительно для школьников льготных категорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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