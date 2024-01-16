В школе №6 района Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) детям подают несвежие овощи и блюда в фольгированных контейнерах. О повышении стоимости маленькой порции URA.RU сообщил родитель одного из учеников.
«Непонятно что за питание у детей. За что 200 рублей платим? Вот, что есть — сок, несвежая попка огурчика, маленькая порция в фольге. Столовые приборы одноразовые. Так каждый день, ребенок говорит, что было и хуже. Еще и цены на это поднимаются», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU отправил запросы руководству школы и в городской департамент образования. На момент публикации новости ответы не были получены.
Ранее URA.RU писало о том, что в новой школе Салехарда (ЯНАО) не хватает порций на всех учеников. По словам горожан еду готовят исключительно для школьников льготных категорий.
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