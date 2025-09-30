Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина

Ограничение на вывоз бензина распространяется на всех экспортеров и будет действовать до 31 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
«Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно», — указано в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что запрет будет действовать на всех экспортеров, включая самих производителей.
О запрете на экспорт бензина для производителей начали говорить еще в июле. Тогда вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, что в это время будет принято решение. Далее запрет был введен и продлен до 1 сентября. Следом был продлен до 31 октября.
В кабмине объясняли, что причиной запрета на экспорт является образовавшийся дефицит горючего. Спрос на него в стране высокий, а его стоимость выросла на треть. Ограничения на вывоз бензина являются мерой сдерживания цен. Об этом сообщило RT.
