Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина продлен до 31 декабря включительно, рассказали в Правительстве
Запрет на экспорт бензина продлен до 31 декабря включительно, рассказали в Правительстве

Ограничение на вывоз бензина распространяется на всех экспортеров и будет действовать до 31 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно», — указано в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что запрет будет действовать на всех экспортеров, включая самих производителей.

О запрете на экспорт бензина для производителей начали говорить еще в июле. Тогда вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, что в это время будет принято решение. Далее запрет был введен и продлен до 1 сентября. Следом был продлен до 31 октября.

В кабмине объясняли, что причиной запрета на экспорт является образовавшийся дефицит горючего. Спрос на него в стране высокий, а его стоимость выросла на треть. Ограничения на вывоз бензина являются мерой сдерживания цен. Об этом сообщило RT.

