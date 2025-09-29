29 сентября 2025

Главная переправа Салехарда возобновила работу после непогоды

Порывы ветра достигали 9,7 м/с
Порывы ветра достигали 9,7 м/с

В Лабытнанги (ЯНАО) 30 сентября около шести утра была возобновлена работа паромной переправы. Об этом написала пресс-служба ЕДДС города Лабытнанги в группе «ВКонтакте».

«По информации диспетчера ИП „Думанищев“, на линии 6 паромов, работают по расписанию», — написано в сообщении. Движение остановили вчера в 21:13 и было возобновлено в связи с улучшением погодных условий. Вечером ветер достигал 9,7 м/с.

Ранее URA.RU писало, что паромы между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 24 сентября остановили движение. Ограничение началось из-за усиления ветра.

