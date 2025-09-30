Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин и другие представители Прикамья посетили с рабочим визитом Минск. В рамках программы визита состоялись встречи с белорусскими партнерами и мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества в экономике, промышленности и образовании.
«Сотрудничаем и поддерживаем надежное партнерство с Беларусью во всех ключевых сферах — от экономики до спорта. Большой ресурс у нашего региона и в сфере экспорта образования. Особенно — по подготовке специалистов рабочих и инженерных специальностей. Работники 13 белорусских предприятий прошли обучение в прикамском Центре повышения квалификации „Становление“. Уверен, что направления будут и дальше расширяться», — отметил Дмитрий Махонин.
Беларусь остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Пермского края: в 2024 году товарооборот между регионами составил 292,5 млн долларов, при этом экспорт из Пермского края достиг 166,8 млн долларов, а импорт вырос на 17,7% и составил 125,6 млн долларов. Основные экспортные позиции Пермского края — продукция химической промышленности (50,8%), машины и оборудование (18,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,5%).
В ходе поездки состоялась рабочая встреча с Министром лесного хозяйства Беларуси Александром Куликом. Стороны подписали план мероприятий на 2026–2028 годы, который предусматривает развитие лесного хозяйства и промышленной кооперации. Ожидается, что реализация соглашений позволит повысить эффективность использования природных ресурсов и улучшить экологическую ситуацию.
Пермский край также участвует в первой Международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», где пермские компании, включая «Роботех», «Рус Импорт» и Центр «Становление», представляют свои разработки. За последние два года предприятия Пермского края заключили контракты на сумму почти 120 млрд рублей.
«Для Пермского края Беларусь остается одним из ключевых партнеров. Мы видим огромный потенциал для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и образовании. Подписанные соглашения и текущие контракты демонстрируют, что сотрудничество приносит ощутимый экономический эффект, укрепляет позиции наших компаний на внешних рынках и создает новые рабочие места. Это пример того, как межрегиональное взаимодействие может быть взаимовыгодным и перспективным», — отметил Антон Немкин.
В рамках поездки представители Пермского края посетили Минский подшипниковый завод, где реализуется крупный проект пермской компании «Роботех». На предприятии интегрировано 27 роботизированных ячеек для обслуживания 64 станков через центральный диспетчерский пункт. Только в 2025 году «Роботех» уже поставил продукции на 180 млн рублей. Этот проект демонстрирует успешный пример промышленной кооперации и потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.
