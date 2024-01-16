В Тюмени после жалоб пассажиров внесли изменения в схему движения автобусов

17 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Изменения были внесены в схему движения автобусов №23, №15, №11 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени после жалоб пассажиров были внесены изменения в схему движения автобусов №23, №15, №11. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «С учетом поступающих обращений от пассажиров о нарушении расписания движения автобусов № 66 „Областная библиотека — Сибнефтемаш“, № 80 „мкр. Лесной — ДК ‚Строитель‘“, в городскую маршрутную сеть были внесены следующие изменения. С 20 января маршрут № 23 „Центральный рынок — д. Тураева“ будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ „с/о ‚Водник‘, ‚с/о ‚Калинка‘, ‚с/о ‚Источник‘, а также остановочного пункта ‚Сибнефтемаш‘, — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что с 23 января на маршруте №15 («Рабочий поселок — мкр. Южный») будут предусмотрены рейсы до микрорайона «Лесной». В расписании их отметят желтым цветом. Кроме этого, с 18 января в маршрут автобуса №11 будут включены дополнительные остановки: «Гимназия № 1» и «ЖДВ». Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. По словам горожан, они появились на маршруте автобусов №36, 66 и 24. Генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов предположил, что автобусы отстают от расписания из-за плохой погоды, нехватки кондукторов и водителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени после жалоб пассажиров были внесены изменения в схему движения автобусов №23, №15, №11. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «С учетом поступающих обращений от пассажиров о нарушении расписания движения автобусов № 66 „Областная библиотека — Сибнефтемаш“, № 80 „мкр. Лесной — ДК ‚Строитель‘“, в городскую маршрутную сеть были внесены следующие изменения. С 20 января маршрут № 23 „Центральный рынок — д. Тураева“ будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ „с/о ‚Водник‘, ‚с/о ‚Калинка‘, ‚с/о ‚Источник‘, а также остановочного пункта ‚Сибнефтемаш‘, — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что с 23 января на маршруте №15 («Рабочий поселок — мкр. Южный») будут предусмотрены рейсы до микрорайона «Лесной». В расписании их отметят желтым цветом. Кроме этого, с 18 января в маршрут автобуса №11 будут включены дополнительные остановки: «Гимназия № 1» и «ЖДВ». Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. По словам горожан, они появились на маршруте автобусов №36, 66 и 24. Генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов предположил, что автобусы отстают от расписания из-за плохой погоды, нехватки кондукторов и водителей.