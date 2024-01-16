16 января 2024

В Тюмени после жалоб пассажиров внесли изменения в схему движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения были внесены в схему движения автобусов №23, №15, №11 Фото:

В Тюмени после жалоб пассажиров были внесены изменения в схему движения автобусов №23, №15, №11. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».

«С учетом поступающих обращений от пассажиров о нарушении расписания движения автобусов № 66 „Областная библиотека — Сибнефтемаш“, № 80 „мкр. Лесной — ДК ‚Строитель‘“, в городскую маршрутную сеть были внесены следующие изменения. С 20 января маршрут № 23 „Центральный рынок — д. Тураева“ будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ „с/о ‚Водник‘, ‚с/о ‚Калинка‘, ‚с/о ‚Источник‘, а также остановочного пункта ‚Сибнефтемаш‘, — указано в сообщении городской администрации.

Там добавили, что с 23 января на маршруте №15 («Рабочий поселок — мкр. Южный») будут предусмотрены рейсы до микрорайона «Лесной». В расписании их отметят желтым цветом. Кроме этого, с 18 января в маршрут автобуса №11 будут включены дополнительные остановки: «Гимназия № 1» и «ЖДВ».

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. По словам горожан, они появились на маршруте автобусов №36, 66 и 24. Генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов предположил, что автобусы отстают от расписания из-за плохой погоды, нехватки кондукторов и водителей.

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В Тюмени после жалоб пассажиров были внесены изменения в схему движения автобусов №23, №15, №11. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом». «С учетом поступающих обращений от пассажиров о нарушении расписания движения автобусов № 66 „Областная библиотека — Сибнефтемаш“, № 80 „мкр. Лесной — ДК ‚Строитель‘“, в городскую маршрутную сеть были внесены следующие изменения. С 20 января маршрут № 23 „Центральный рынок — д. Тураева“ будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ „с/о ‚Водник‘, ‚с/о ‚Калинка‘, ‚с/о ‚Источник‘, а также остановочного пункта ‚Сибнефтемаш‘, — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что с 23 января на маршруте №15 («Рабочий поселок — мкр. Южный») будут предусмотрены рейсы до микрорайона «Лесной». В расписании их отметят желтым цветом. Кроме этого, с 18 января в маршрут автобуса №11 будут включены дополнительные остановки: «Гимназия № 1» и «ЖДВ». Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени массово жалуются на сбои в работе общественного транспорта. По словам горожан, они появились на маршруте автобусов №36, 66 и 24. Генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов предположил, что автобусы отстают от расписания из-за плохой погоды, нехватки кондукторов и водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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