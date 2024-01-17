Мишустин гнет свою линию по цифровизации госуправления

Мишустин поручил Ространснадзору расширить практику сокращения бюрократии

17 января 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Мишустин обсудил с Басаргиным цифровую трансформацию транспортной отрасли Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед Ространснадзором задачу расширять практику применения электронных документов и сокращать сроки предоставления услуг. Об этом он заявил на встрече с главой Ространснадзором Виктором Басаргиным. Последний заверил, что понимает: инспектор с жезлом на дороге — вчерашний день, и надзор адекватно реагирует на технологические изменения. Эксперт видит в этом разговоре, что Мишустин неукоснительно гнет свою линию по цифровизации госуправления. «Сейчас мир меняется стремительно, и транспортная логистика играет важнейшую роль, — объяснил важность встречи Мишустин. — Это и оптимизация путей, и правильное использование всех видов транспорта, и соответствующие технологии, связанные с сопряжением всех видов транспортного обслуживания. Речь также идет о новых технологиях сервиса внутри транспортных средств — от поездов до дальнемагистральных самолетов. Много здесь всего. Это большая задача по трансформации всей отрасли». Глава Ространснадзора Виктор Басаргин назвал две задачи, стоящие перед ведомством в области цифровизации: опережение цифровой информации, проводимой на транспорте, и не отстать от той трансформации, которую проводит бизнес. Он напомнил, что на встрече в конце 2022 года отчитывался о восьми услугах Ространснадзора, которые заявитель мог получить на портале Госуслуг. К новой встрече у ведомства на портале — уже 19 видов услуг. «Для бизнеса сократили оформление документов, это вся разрешительная система, лицензии — было не более пяти дней, сейчас мы в среднем оформляем не более двух дней», — пояснил он. «С точки зрения количества документов также серьезные изменения произошли. Было от 6 до 14 документов — огромные папки документов оформлялись для того, чтобы получить какие-то свидетельства, разрешения и так далее, — продолжил Басаргин. — Сегодня один документ (по международным перевозкам — там два: еще есть гарантии, которые они предоставляют). Таким образом, один документ плюс заявка на госуслуги — и в течение двух дней оформляем разрешение точно». Также глава Ространснадзора подчеркнул, что причина самых больших потерь на транспорте — человеческий фактор, инспектор с жезлом становится не актуален, а развитие транспорта связано с беспилотными системами, которые позволят дистанционно контролировать транспортные потоки. По речному транспорту подобная система в тестовом режиме уже реализована. При этом, Виктор Басаргин гордится результатами своей работы: в 2023 году аварийность на водном и железнодорожном транспорте снизилась на 20%, в авиации — на 36%, снижение числа погибших в автомобильных авариях — на 16%. Правительством ведется большое количество работы по упрощению многих бюрократических процессов. В том числе по повышению скорости оформления документов, утверждает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. «Это требовалось давно, перевозчики коммерческие и частные просили об этом. В рамках программы по цифровизации и повышению комфортной среды для пользователей Ространснадзор продемонстрировал, что они могут значительно ускорить предоставление услуг по регистрации, по выплате штрафов за нарушения. Это нормально, что власти работают над повышением удобства для наших перевозчиков», — пояснил парламентарий. Депутат рассказал, что цифровизация всех сфер, не только деятельности Ространснадзора, является приоритетом действующего кабинета министров. «Цифровизация, это то, с чем Мишустин приходил в правительство. Речь об упрощении и сокращении ряда процедур, документов для бизнеса, ведомств, повышении доверия предпринимателей к государству. Много процедур при Мишустине упростилось в части транспорта, налогов, оформления различных документов и паспортов. Взаимодействие кабмина с банковской сферой, с госучреждениями, с бизнесом — сейчас намного проще, чем было даже лет 5-6 назад. Собственно, за этим приходило это правительство. Оно активно с этим работает и успешно справляется», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил перед Ространснадзором задачу расширять практику применения электронных документов и сокращать сроки предоставления услуг. Об этом он заявил на встрече с главой Ространснадзором Виктором Басаргиным. Последний заверил, что понимает: инспектор с жезлом на дороге — вчерашний день, и надзор адекватно реагирует на технологические изменения. Эксперт видит в этом разговоре, что Мишустин неукоснительно гнет свою линию по цифровизации госуправления. «Сейчас мир меняется стремительно, и транспортная логистика играет важнейшую роль, — объяснил важность встречи Мишустин. — Это и оптимизация путей, и правильное использование всех видов транспорта, и соответствующие технологии, связанные с сопряжением всех видов транспортного обслуживания. Речь также идет о новых технологиях сервиса внутри транспортных средств — от поездов до дальнемагистральных самолетов. Много здесь всего. Это большая задача по трансформации всей отрасли». Глава Ространснадзора Виктор Басаргин назвал две задачи, стоящие перед ведомством в области цифровизации: опережение цифровой информации, проводимой на транспорте, и не отстать от той трансформации, которую проводит бизнес. Он напомнил, что на встрече в конце 2022 года отчитывался о восьми услугах Ространснадзора, которые заявитель мог получить на портале Госуслуг. К новой встрече у ведомства на портале — уже 19 видов услуг. «Для бизнеса сократили оформление документов, это вся разрешительная система, лицензии — было не более пяти дней, сейчас мы в среднем оформляем не более двух дней», — пояснил он. «С точки зрения количества документов также серьезные изменения произошли. Было от 6 до 14 документов — огромные папки документов оформлялись для того, чтобы получить какие-то свидетельства, разрешения и так далее, — продолжил Басаргин. — Сегодня один документ (по международным перевозкам — там два: еще есть гарантии, которые они предоставляют). Таким образом, один документ плюс заявка на госуслуги — и в течение двух дней оформляем разрешение точно». Также глава Ространснадзора подчеркнул, что причина самых больших потерь на транспорте — человеческий фактор, инспектор с жезлом становится не актуален, а развитие транспорта связано с беспилотными системами, которые позволят дистанционно контролировать транспортные потоки. По речному транспорту подобная система в тестовом режиме уже реализована. При этом, Виктор Басаргин гордится результатами своей работы: в 2023 году аварийность на водном и железнодорожном транспорте снизилась на 20%, в авиации — на 36%, снижение числа погибших в автомобильных авариях — на 16%. Правительством ведется большое количество работы по упрощению многих бюрократических процессов. В том числе по повышению скорости оформления документов, утверждает первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. «Это требовалось давно, перевозчики коммерческие и частные просили об этом. В рамках программы по цифровизации и повышению комфортной среды для пользователей Ространснадзор продемонстрировал, что они могут значительно ускорить предоставление услуг по регистрации, по выплате штрафов за нарушения. Это нормально, что власти работают над повышением удобства для наших перевозчиков», — пояснил парламентарий. Депутат рассказал, что цифровизация всех сфер, не только деятельности Ространснадзора, является приоритетом действующего кабинета министров. «Цифровизация, это то, с чем Мишустин приходил в правительство. Речь об упрощении и сокращении ряда процедур, документов для бизнеса, ведомств, повышении доверия предпринимателей к государству. Много процедур при Мишустине упростилось в части транспорта, налогов, оформления различных документов и паспортов. Взаимодействие кабмина с банковской сферой, с госучреждениями, с бизнесом — сейчас намного проще, чем было даже лет 5-6 назад. Собственно, за этим приходило это правительство. Оно активно с этим работает и успешно справляется», — добавил он.