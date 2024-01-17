В ХМАО житель засудил коммунальщиков за некачественную питьевую воду

Суд обязал коммунальщиков обеспечить жителей чистой питьевой водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Приобье Октябрьского района местный житель при помощи няганских сотрудников Роспотребнадзора добился права на чистую воду и компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно решению суда действия ресурсоснабжающей организации по предоставлению услуги питьевого водоснабжения ненадлежащего качества потребителям (жителям) пгт. Приобье признаны незаконными. Ответчик обязан обеспечить население пгт. Приобье, Октябрьского района ХМАО-Югры питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям любым доступным способом», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иск в защиту югорчанина подали сотрудники ведомства. Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и поручил МП «ОКС» произвести мужчине 100%-й перерасчет за некачественное водоснабжение с мая 2017 года по сентябрь 2023-го. Также суд обязал МП «ОКС» компенсировать моральный вред в 10 000 рублей, оплатить штраф в 5000 рублей и заплатить в бюджет Октябрьского района госпошлину в 1500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор уличил водоканал в ХМАО в поставке некачественной воды. Суд обязал МУП «Тепловодоканал» Мегиона обеспечить население поселка Высокий качественной водой.