Роспотребнадзор уличил водоканал в ХМАО в поставке некачественной воды

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил, что МУП «Тепловодоканал» Мегиона поставлял поселок Высокий некачественную воду. Официальный сайт ведомства сообщил, что пробы воды не соответствовали санитарным нормам.
«По результатам ежеквартального санитарно-гигиенического мониторинга в пгт Высокий установлено, что образцы проб воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствуют СанПиН. Роспотребнадзор обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации противоправными и возложении обязанностей по предоставлению населению питьевой воды надлежащего качества», — указано в публикации Роспотребнадзора.
Суд признал противоправными действия МУП «Тепловодоканал» и МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Мегиона. По решению органов правосудия ответчики обязаны обеспечить население Высокого качественной водой в срок до 2027 года.
Ранее URA.RU писало, что жители Советского района ХМАО пожаловались на плохое качество водопроводной воды. Из крана югорчан бежала желтая жидкость с металлическим привкусом.
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