13 ноября 2023

Роспотребнадзор уличил водоканал в ХМАО в поставке некачественной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепловодоканал поставлял в поселок Высокий ХМАО некачественную воду Фото:

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил, что МУП «Тепловодоканал» Мегиона поставлял поселок Высокий некачественную воду. Официальный сайт ведомства сообщил, что пробы воды не соответствовали санитарным нормам.

«По результатам ежеквартального санитарно-гигиенического мониторинга в пгт Высокий установлено, что образцы проб воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствуют СанПиН. Роспотребнадзор обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации противоправными и возложении обязанностей по предоставлению населению питьевой воды надлежащего качества», — указано в публикации Роспотребнадзора.

Суд признал противоправными действия МУП «Тепловодоканал» и МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Мегиона. По решению органов правосудия ответчики обязаны обеспечить население Высокого качественной водой в срок до 2027 года.

Ранее URA.RU писало, что жители Советского района ХМАО пожаловались на плохое качество водопроводной воды. Из крана югорчан бежала желтая жидкость с металлическим привкусом.

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Роспотребнадзор ХМАО обнаружил, что МУП «Тепловодоканал» Мегиона поставлял поселок Высокий некачественную воду. Официальный сайт ведомства сообщил, что пробы воды не соответствовали санитарным нормам. «По результатам ежеквартального санитарно-гигиенического мониторинга в пгт Высокий установлено, что образцы проб воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствуют СанПиН. Роспотребнадзор обратился в суд с иском о признании действий ресурсоснабжающей организации противоправными и возложении обязанностей по предоставлению населению питьевой воды надлежащего качества», — указано в публикации Роспотребнадзора. Суд признал противоправными действия МУП «Тепловодоканал» и МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Мегиона. По решению органов правосудия ответчики обязаны обеспечить население Высокого качественной водой в срок до 2027 года. Ранее URA.RU писало, что жители Советского района ХМАО пожаловались на плохое качество водопроводной воды. Из крана югорчан бежала желтая жидкость с металлическим привкусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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