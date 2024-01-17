Курганские депутаты срочно соберутся по просьбе Шумкова. Видео

17 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Внеочередное заседание облдумы пройдет 18 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской облдумы соберутся 18 января, чтобы принять поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда. Замгубернатора Константин Ермаков сообщил в видео, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте», что депутаты соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. «Есть определенные регламентные процедуры, которые занимают достаточно длительное время, но по просьбе губернатора курганская областная дума рассмотрит этот закон уже завтра, 18 января, в ускоренном режиме и примет закон сразу в двух чтениях. [Это нужно], чтобы ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане получили эту выплату в удвоенном размере уже в январе», — рассказал Ермаков. Он объяснил, что и для тех, кто уже получил январскую выплату в прежнем размере, будут произведены перерасчеты. Ранее Шумков заметил, что доплаты поступят позже, чем ожидалось. В связи с этим он попросил депутатов ускорить процесс.

Депутаты курганской облдумы соберутся 18 января, чтобы принять поправки в закон, позволяющие увеличить размер выплат ветеранам труда. Замгубернатора Константин Ермаков сообщил в видео, опубликованном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте», что депутаты соберутся по просьбе губернатора Вадима Шумкова. «Есть определенные регламентные процедуры, которые занимают достаточно длительное время, но по просьбе губернатора курганская областная дума рассмотрит этот закон уже завтра, 18 января, в ускоренном режиме и примет закон сразу в двух чтениях. [Это нужно], чтобы ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане получили эту выплату в удвоенном размере уже в январе», — рассказал Ермаков. Он объяснил, что и для тех, кто уже получил январскую выплату в прежнем размере, будут произведены перерасчеты. Ранее Шумков заметил, что доплаты поступят позже, чем ожидалось. В связи с этим он попросил депутатов ускорить процесс.