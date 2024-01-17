Свердловчанин, подцепивший снегокат с ребенком к машине, сдался полиции

17 января 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Сейчас полиция проводит проверку Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчанин, который в поселке Бобровский катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине, сам пришел в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В настоящее время подозреваемый — 59-лений житель данного населенного пункта — добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД» — рассказала Волк в своем telegram-канале. Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогу будет принято процессуальное решение. Опасное развлечение зафиксировал видеорегистратор жителя поселка, о чем стало известно СМИ 17 января. На фрагменте видео заметно, как катание на снегокате чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. Проверку проводит и свердловская Госавтоинспекция.

Свердловчанин, который в поселке Бобровский катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине, сам пришел в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В настоящее время подозреваемый — 59-лений житель данного населенного пункта — добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД» — рассказала Волк в своем telegram-канале. Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогу будет принято процессуальное решение. Опасное развлечение зафиксировал видеорегистратор жителя поселка, о чем стало известно СМИ 17 января. На фрагменте видео заметно, как катание на снегокате чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. Проверку проводит и свердловская Госавтоинспекция.