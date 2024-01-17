Свердловчанин, подцепивший снегокат с ребенком к машине, сдался полиции

Свердловчанин, который в поселке Бобровский катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине, сам пришел в полицию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В настоящее время подозреваемый — 59-лений житель данного населенного пункта — добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД» — рассказала Волк в своем telegram-канале. Сейчас проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогу будет принято процессуальное решение.
Опасное развлечение зафиксировал видеорегистратор жителя поселка, о чем стало известно СМИ 17 января. На фрагменте видео заметно, как катание на снегокате чуть не обернулось трагедией — встречная машина едва не задела ребенка. Проверку проводит и свердловская Госавтоинспекция.
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