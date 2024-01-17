Пермский химзавод в Березниках заключил сделку на 10 млрд рублей

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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, жд вокзал, каменный уголь, вагоны с углем
Завод обязуется отгрузить покупателю в 2024 году сотни тонн химической продукции Фото:

В Пермском крае Березниковский содовый завод (АО «БСЗ») заключил сделку на сумму более 10 млрд рублей. Речь о поставке в течение 2024 года химической продукции объемом в сотни тонн.

«Стороны и выгодоприобретатели по сделке. Поставщик — АО „Березниковский содовый завод“, покупатель — Торговый дом „Башкирская химия“. Поставка товара на ориентировочную сумму в 10,3 млрд рублей. Срок поставки — с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 года», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В списке поставляемых товаров указано девять позиций. Среди них — техническая сода двух категорий, щебеночно-песчаная смесь, угольная мелочь, известняковый камень и другая продукция. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Управляется холдингом «Башкирская химия», в состав которого также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». Выручка в 2022 году составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Березниковский содовый завод поставят крупную партию каменного угля. Поставщиком является ООО «Кузбасская угольная компания», цена контракта составит более 1,5 млрд рублей.

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В Пермском крае Березниковский содовый завод (АО «БСЗ») заключил сделку на сумму более 10 млрд рублей. Речь о поставке в течение 2024 года химической продукции объемом в сотни тонн. «Стороны и выгодоприобретатели по сделке. Поставщик — АО „Березниковский содовый завод“, покупатель — Торговый дом „Башкирская химия“. Поставка товара на ориентировочную сумму в 10,3 млрд рублей. Срок поставки — с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 года», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В списке поставляемых товаров указано девять позиций. Среди них — техническая сода двух категорий, щебеночно-песчаная смесь, угольная мелочь, известняковый камень и другая продукция. АО «Березниковский содовый завод» является старейшим производителем кальцинированной соды в СНГ. Управляется холдингом «Башкирская химия», в состав которого также входят АО «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим». Выручка в 2022 году составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль — 321,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на Березниковский содовый завод поставят крупную партию каменного угля. Поставщиком является ООО «Кузбасская угольная компания», цена контракта составит более 1,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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