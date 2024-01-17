Власти Нижневартовска уволили подозреваемого в подделке диплома и коррупции

Власти Нижневартовска уволили подозреваемого в подделке диплома и коррупции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Администрация Нижневартовска уволила подозреваемого в подделке диплома и мошенничестве на муниципальном контракте сотрудника бюджетного учреждения. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что речь идет о заместителе директора СШОР Денисе Белевиче, который был отправлен в отставку после требования прокуратуры.

«Прокуратура направила в адрес руководства представление с требованием уволить Белевича. Проверка ведомства и обыски СК вскрыли его факт предоставления им работодателю поддельного диплома. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и подделке документов», — сообщил инсайдер.

По словам источника, правоохранительные органы сейчас занимаются другими руководителями учреждений в подчинении и.о.директора департамента соцполитики начальник управления физкультуры и спорта администрации города Александра Федоруса. Журналисту не удалось дозвониться до руководства департамента и СШОР. Мобильные телефоны Федоруса и руководителя СШОР депутата гордумы Руслана Куштанова оказались отключены. Начальник отдела координации СМИ мэрии Нижневартовска Ольга Мулюкова отказалась комментировать информацию, заявив, что рабочий день окончен, и попросила направить официальный запрос. В пресс-службы прокуратуры ХМАО и мэрии Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что СК подтвердил обыски в мэрии Нижневартовска и уголовное дело о подделке диплома и мошенничестве. Подозреваемый, зная, что часть работ на сумму 1,6 миллиона рублей не выполнена, подписал акты приема выполненных работ.