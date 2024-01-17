В ХМАО экс-полицейская незаконно прописала мигранта в чужой квартире

18 января 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Экс-инспектор прописала в квартире знакомого без ведома жильцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске бывший инспектор отделения по работе с иностранными гражданами МО МВД прописала мигранта в квартире без ведома жильцов. За это ей грозит ответственность по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщили пресс-службе СК ХМАО. В окружной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. «Подозреваемая, работая в органах внутренних дел, действуя незаконно, зарегистрировала по месту жительства своего знакомого, проставив штамп о регистрации и рукописную подпись. Указанные действия были совершены без согласия собственника жилого помещения и, соответственно, без предоставления им в органы миграционного учета каких-либо документов», — сообщили в пресс-службе СК. Ранее в отношении нее же было возбуждено уголовное дело по аналогичному эпизоду. Экс-инспектор прописала в чужой квартире своего знакомого. По материалам прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело, ведомство контролирует ход расследования.

В Ханты-Мансийске бывший инспектор отделения по работе с иностранными гражданами МО МВД прописала мигранта в квартире без ведома жильцов. За это ей грозит ответственность по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщили пресс-службе СК ХМАО. В окружной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. «Подозреваемая, работая в органах внутренних дел, действуя незаконно, зарегистрировала по месту жительства своего знакомого, проставив штамп о регистрации и рукописную подпись. Указанные действия были совершены без согласия собственника жилого помещения и, соответственно, без предоставления им в органы миграционного учета каких-либо документов», — сообщили в пресс-службе СК. Ранее в отношении нее же было возбуждено уголовное дело по аналогичному эпизоду. Экс-инспектор прописала в чужой квартире своего знакомого. По материалам прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело, ведомство контролирует ход расследования.