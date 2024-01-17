17 января 2024

В ХМАО экс-полицейская незаконно прописала мигранта в чужой квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, спальня, новая квартира
Экс-инспектор прописала в квартире знакомого без ведома жильцов Фото:

В Ханты-Мансийске бывший инспектор отделения по работе с иностранными гражданами МО МВД прописала мигранта в квартире без ведома жильцов. За это ей грозит ответственность по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщили пресс-службе СК ХМАО. В окружной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства.

«Подозреваемая, работая в органах внутренних дел, действуя незаконно, зарегистрировала по месту жительства своего знакомого, проставив штамп о регистрации и рукописную подпись. Указанные действия были совершены без согласия собственника жилого помещения и, соответственно, без предоставления им в органы миграционного учета каких-либо документов», — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее в отношении нее же было возбуждено уголовное дело по аналогичному эпизоду. Экс-инспектор прописала в чужой квартире своего знакомого. По материалам прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело, ведомство контролирует ход расследования.

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В Ханты-Мансийске бывший инспектор отделения по работе с иностранными гражданами МО МВД прописала мигранта в квартире без ведома жильцов. За это ей грозит ответственность по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий», сообщили пресс-службе СК ХМАО. В окружной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. «Подозреваемая, работая в органах внутренних дел, действуя незаконно, зарегистрировала по месту жительства своего знакомого, проставив штамп о регистрации и рукописную подпись. Указанные действия были совершены без согласия собственника жилого помещения и, соответственно, без предоставления им в органы миграционного учета каких-либо документов», — сообщили в пресс-службе СК. Ранее в отношении нее же было возбуждено уголовное дело по аналогичному эпизоду. Экс-инспектор прописала в чужой квартире своего знакомого. По материалам прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело, ведомство контролирует ход расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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