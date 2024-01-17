В минздраве раскрыли состояние екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте

Пострадавшую доставили в больницу
Жизни екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте в доме на Химмаше, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Инцидент произошел вечером 17 января. В доме 15 на улице Косарева с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В нем находилась женщина. Ее доставили в больницу.
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