В минздраве раскрыли состояние екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте

Минздрав: екатеринбурженка, которая сорвалась в лифте, находится в сознании
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, больничный коридор, здоровье, медицина, хирургия, здравоохранение, больница, инвалидное кресло, каталка больничная
Пострадавшую доставили в больницу Фото:

Жизни екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте в доме на Химмаше, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером 17 января. В доме 15 на улице Косарева с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В нем находилась женщина. Ее доставили в больницу.

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Жизни екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте в доме на Химмаше, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области. «Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел вечером 17 января. В доме 15 на улице Косарева с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В нем находилась женщина. Ее доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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