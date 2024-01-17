В минздраве раскрыли состояние екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте

Минздрав: екатеринбурженка, которая сорвалась в лифте, находится в сознании

17 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Пострадавшую доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Жизни екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте в доме на Химмаше, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области. «Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел вечером 17 января. В доме 15 на улице Косарева с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В нем находилась женщина. Ее доставили в больницу.

Жизни екатеринбурженки, которая сорвалась в лифте в доме на Химмаше, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области. «Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел вечером 17 января. В доме 15 на улице Косарева с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В нем находилась женщина. Ее доставили в больницу.