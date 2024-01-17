Forbes: VK не стал увольнять топ-менеджера Сидоркова за визит «голой» вечеринки

17 января 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Константина Сидоркова не уволили из должности топ-менеджера VK из-за визита вечеринки Анастасии Ивлеевой, передает Forbes Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Forbes опроверг увольнение директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова из-за участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом заявил один из источников, приближенный к холдингу. «Источник Forbes, близкий к холдингу VK, опроверг сообщения об увольнении директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова из-за его участия в „голой вечеринке“», — передает Forbes в своем telegram-канале, ссылаясь на соответствующего спикера. По его же словам, Сидоренко в настоящий момент числится как действующий сотрудник компании. При этом директор не ответил лично на запрос издания и не подтивердил, что числится как действующий сотрудник. В Москве 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла вечеринка с участием звезд шоу-бизнеса. Особенностью мероприятия являлся откровенный дресс-код практически без одежды. После того как фотографии с мероприятия были опубликованы в интернете, ряд общественников начали возмущаться, заявляя об аморальном поведении гостей вечеринки, которая проходила в закрытом режиме. На организатора Ивлееву в связи с происшествием подали коллективный иск в суд. Остальные гости были вынуждены извиняться публично. Что касается Сидоркова, стало известно, что сразу после начала общественного резонанса, он уехал в Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Forbes опроверг увольнение директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова из-за участия в «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом заявил один из источников, приближенный к холдингу. «Источник Forbes, близкий к холдингу VK, опроверг сообщения об увольнении директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова из-за его участия в „голой вечеринке“», — передает Forbes в своем telegram-канале, ссылаясь на соответствующего спикера. По его же словам, Сидоренко в настоящий момент числится как действующий сотрудник компании. При этом директор не ответил лично на запрос издания и не подтивердил, что числится как действующий сотрудник. В Москве 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла вечеринка с участием звезд шоу-бизнеса. Особенностью мероприятия являлся откровенный дресс-код практически без одежды. После того как фотографии с мероприятия были опубликованы в интернете, ряд общественников начали возмущаться, заявляя об аморальном поведении гостей вечеринки, которая проходила в закрытом режиме. На организатора Ивлееву в связи с происшествием подали коллективный иск в суд. Остальные гости были вынуждены извиняться публично. Что касается Сидоркова, стало известно, что сразу после начала общественного резонанса, он уехал в Донбасс.