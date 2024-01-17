Как в Тюменской области оказывают медицинскую помощь бездомным

В Тюменской области бездомным помогают с медицинской и социальной реабилитацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, операционная, светильник, больница
Бездомные Тюменской области могут рассчитывать на получение комплексной медицинской помощи Фото:

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 17 января, президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. В регионе предоставлением подобных социальных услуг занимаются несколько негосударственных организаций. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В регионе две негосударственные организации-поставщики социальных услуг, которые оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Из областного бюджета осуществляется поддержка организаций в виде субсидий как за оказанные социальные услуги, так и в виде грантов по результатам конкурса губернатора Тюменской области», — указано в telegram-канале Инфоцентра.

Там добавили, что тюменский центр «Милосердие» оказывает комплексную поддержку жителям региона, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и остались без крова. В структуре организации для них действует медицинская служба полного цикла. Также бездомным в центре «Милосердие» могут оказать помощь в решении следующих вопросов:

  • Плановое лечение и уход за людьми, в том числе теми, у кого нет документов;
  • восстановление документов;
  • оформление инвалидности;
  • реабилитация.

Кроме этого, в центре «Милосердие» на медицинскую помощь могут рассчитывать бездомные тюменцы с тяжелыми хроническими заболеваниями. Такими, как онкология, СПИД, и т. д.

«Особенность работы в регионе по оказанию помощи бездомным — тесное межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб. За каждым поставщиком социальных услуг закреплена поликлиника, которая оказывает медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Если человек без документов, подключаются социально ориентированные организации», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Доклад о выполнении указанного поручения глава государства ждет до 1 июля 2024 года.

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По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 17 января, президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. В регионе предоставлением подобных социальных услуг занимаются несколько негосударственных организаций. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В регионе две негосударственные организации-поставщики социальных услуг, которые оказывают социально-медицинскую помощь бездомным. Из областного бюджета осуществляется поддержка организаций в виде субсидий как за оказанные социальные услуги, так и в виде грантов по результатам конкурса губернатора Тюменской области», — указано в telegram-канале Инфоцентра. Там добавили, что тюменский центр «Милосердие» оказывает комплексную поддержку жителям региона, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и остались без крова. В структуре организации для них действует медицинская служба полного цикла. Также бездомным в центре «Милосердие» могут оказать помощь в решении следующих вопросов: Кроме этого, в центре «Милосердие» на медицинскую помощь могут рассчитывать бездомные тюменцы с тяжелыми хроническими заболеваниями. Такими, как онкология, СПИД, и т. д. «Особенность работы в регионе по оказанию помощи бездомным — тесное межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб. За каждым поставщиком социальных услуг закреплена поликлиника, которая оказывает медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Если человек без документов, подключаются социально ориентированные организации», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Доклад о выполнении указанного поручения глава государства ждет до 1 июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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