Президент Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Информация об этом указана в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на официальном сайте главы государства.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Здравоохранение“ изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. И рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ответственными за выполнение указанного поручения назначены член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин ждет доклад о выполнении указанного поручения до 1 июля 2024 года.
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