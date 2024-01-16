16 января 2024

Президент Путин поручил изучить опыт Тюменской области по медпомощи бездомным

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Фото:

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Информация об этом указана в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на официальном сайте главы государства.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Здравоохранение“ изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. И рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ответственными за выполнение указанного поручения назначены член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин ждет доклад о выполнении указанного поручения до 1 июля 2024 года.

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Информация об этом указана в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на официальном сайте главы государства. «Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Здравоохранение“ изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. И рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации», — указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ответственными за выполнение указанного поручения назначены член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин ждет доклад о выполнении указанного поручения до 1 июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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