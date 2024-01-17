Свердловчанина, который полз на коленях по дороге, оставили на трассе врачи

17 января 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Мужчина остался на дороге после того, как скорая помощь высадила его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчину, который полз по трассе «Ачит-Месягутово» и его насмерть сбил водитель Subaru Forester, оставили на развязке дороги врачи. Об этом сообщает свердловский минздрав. «Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Красноуфимской районной больницы. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было», — рассказали в ведомстве. Скорая помощь оставила свердловчанина на федеральной трассе под поселком Ачит. После этого мужчина пошел домой. «При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе. Ранее в ГИБДД рассказали, что 16 января возле Ачит водитель сбил пешехода. Мужчина начал резко тормозить и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.

Мужчину, который полз по трассе «Ачит-Месягутово» и его насмерть сбил водитель Subaru Forester, оставили на развязке дороги врачи. Об этом сообщает свердловский минздрав. «Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Красноуфимской районной больницы. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было», — рассказали в ведомстве. Скорая помощь оставила свердловчанина на федеральной трассе под поселком Ачит. После этого мужчина пошел домой. «При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе. Ранее в ГИБДД рассказали, что 16 января возле Ачит водитель сбил пешехода. Мужчина начал резко тормозить и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.