Свердловчанина, который полз на коленях по дороге, оставили на трассе врачи

Мужчину, который полз по трассе «Ачит-Месягутово» и его насмерть сбил водитель Subaru Forester, оставили на развязке дороги врачи. Об этом сообщает свердловский минздрав.
«Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Красноуфимской районной больницы. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было», — рассказали в ведомстве.
Скорая помощь оставила свердловчанина на федеральной трассе под поселком Ачит. После этого мужчина пошел домой. «При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в ГИБДД рассказали, что 16 января возле Ачит водитель сбил пешехода. Мужчина начал резко тормозить и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.
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