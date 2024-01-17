Свердловчанина, который полз на коленях по дороге, оставили на трассе врачи

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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Мужчина остался на дороге после того, как скорая помощь высадила его Фото:

Мужчину, который полз по трассе «Ачит-Месягутово» и его насмерть сбил водитель Subaru Forester, оставили на развязке дороги врачи. Об этом сообщает свердловский минздрав.

«Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Красноуфимской районной больницы. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было», — рассказали в ведомстве.

Скорая помощь оставила свердловчанина на федеральной трассе под поселком Ачит. После этого мужчина пошел домой. «При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД рассказали, что 16 января возле Ачит водитель сбил пешехода. Мужчина начал резко тормозить и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.

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Мужчину, который полз по трассе «Ачит-Месягутово» и его насмерть сбил водитель Subaru Forester, оставили на развязке дороги врачи. Об этом сообщает свердловский минздрав. «Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой Красноуфимской районной больницы. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было», — рассказали в ведомстве. Скорая помощь оставила свердловчанина на федеральной трассе под поселком Ачит. После этого мужчина пошел домой. «При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе. Ранее в ГИБДД рассказали, что 16 января возле Ачит водитель сбил пешехода. Мужчина начал резко тормозить и вывернул руль влево, но столкновения избежать не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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