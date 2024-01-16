Водитель Subaru Forester сбил свердловчанина, который переползал дорогу на коленях. Смертельное ДТП произошло 16 января на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — поясняет пресс-служба Госавтоинспекции. В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудниками ГИБДД провела осмотр места происшествия, установлена личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка.
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