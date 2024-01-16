16 января 2024

Свердловчанина сбили насмерть, когда он полз на коленях по дороге. Видео

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, автомобиль, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс
По факту ДТП ведется проверка Фото:

Водитель Subaru Forester сбил свердловчанина, который переползал дорогу на коленях. Смертельное ДТП произошло 16 января на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — поясняет пресс-служба Госавтоинспекции. В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудниками ГИБДД провела осмотр места происшествия, установлена личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка.

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Водитель Subaru Forester сбил свердловчанина, который переползал дорогу на коленях. Смертельное ДТП произошло 16 января на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — поясняет пресс-служба Госавтоинспекции. В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сотрудниками ГИБДД провела осмотр места происшествия, установлена личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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