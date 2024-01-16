Происшествия ДТП Свердловчанина сбили насмерть, когда он полз на коленях по дороге. Видео 17 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 + По факту ДТП ведется проверка Фото: Анна Майорова © URA.RU Водитель Subaru Forester сбил свердловчанина, который переползал дорогу на коленях. Смертельное ДТП произошло 16 января на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — поясняет пресс-служба Госавтоинспекции. В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сотрудниками ГИБДД провела осмотр места происшествия, установлена личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка. Водитель Subaru Forester сбил свердловчанина, который переползал дорогу на коленях. Смертельное ДТП произошло 16 января на втором километре автодороги «Ачит-Месягутово». Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Водитель пояснил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — поясняет пресс-служба Госавтоинспекции. В результате 37-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сотрудниками ГИБДД провела осмотр места происшествия, установлена личность погибшего. По факту ДТП ведется проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям