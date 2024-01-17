В Тюмени впервые за 10 лет дешевеют квартиры. Скрин

Цена квадратного метра в новостройках Тюмени в начале года снизилась на 1,4%

18 января 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Пока снижение цены коснулось только первичного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Прецедент зафиксировали в ежемесячном отчете аналитики агентства «Этажи», документ опубликован на официальном сайте компании. «По итогам декабря 2023 года удельная цена показала снижение на 1,42% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 126,52 рублей за квадратный метр. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 15%», — говорится в отчете. По словам источников URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области, это первый такой прецедент за последние 10 лет. «Ожидали совсем другого. На ажиотажных пиках в 2023 году тюменцы фактически выбрали на рынке все более или менее бюджетные квартиры. Казалось, удельная цена должна вырасти. Однако рынок остывает, и снижение стоимости квадрата тому подтверждение», — пояснил URA.RU собеседник. Застройщики отмечают, что снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер. «Они, конечно, больше не будут показывать такого стремительного роста, как в предыдущие годы. Но это не означает, что цены начнут глобально снижаться», — поделилась с URA.RU мнением аналитик группы компаний «Меридиан» Галина Мешалкина. Девелоперы предполагают, что рынок жилья в Тюмени в ближайшие месяцы окончательно стабилизируется. Однако долгосрочных прогнозов в настоящий момент собеседники URA.RU предпочитают не делать. Ранее агентство рассказало о жилищном ажиотаже, который произошел в Тюмени в конце 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Прецедент зафиксировали в ежемесячном отчете аналитики агентства «Этажи», документ опубликован на официальном сайте компании. «По итогам декабря 2023 года удельная цена показала снижение на 1,42% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 126,52 рублей за квадратный метр. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 15%», — говорится в отчете. По словам источников URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области, это первый такой прецедент за последние 10 лет. «Ожидали совсем другого. На ажиотажных пиках в 2023 году тюменцы фактически выбрали на рынке все более или менее бюджетные квартиры. Казалось, удельная цена должна вырасти. Однако рынок остывает, и снижение стоимости квадрата тому подтверждение», — пояснил URA.RU собеседник. Застройщики отмечают, что снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер. «Они, конечно, больше не будут показывать такого стремительного роста, как в предыдущие годы. Но это не означает, что цены начнут глобально снижаться», — поделилась с URA.RU мнением аналитик группы компаний «Меридиан» Галина Мешалкина. Девелоперы предполагают, что рынок жилья в Тюмени в ближайшие месяцы окончательно стабилизируется. Однако долгосрочных прогнозов в настоящий момент собеседники URA.RU предпочитают не делать. Ранее агентство рассказало о жилищном ажиотаже, который произошел в Тюмени в конце 2023 года.