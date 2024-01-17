Белгород разделят на секторы для восстановления после обстрелов ВСУ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
За каждым сектором закрепят строительную компанию, сообщил Гладков Фото:
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Белгород разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город будет разделен на секторы, за каждым из которых будут закреплены заранее определенные строительные бригады. Исходя из разработанного единого регламента, в случае нештатной ситуации бригады смогут оперативно начинать восстановительные работы», — сообщил Гладков в своем telegram-канале по итогам встречи с руководителями строительных компаний.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ продолжают атаковать Белгород. По его словам, ПВО сбили воздушные цели. В городе была объявлена ракетная опасность, передает RT. 17 января над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда Vampir, сообщили в Минобороны РФ.

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Белгород разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Город будет разделен на секторы, за каждым из которых будут закреплены заранее определенные строительные бригады. Исходя из разработанного единого регламента, в случае нештатной ситуации бригады смогут оперативно начинать восстановительные работы», — сообщил Гладков в своем telegram-канале по итогам встречи с руководителями строительных компаний. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ продолжают атаковать Белгород. По его словам, ПВО сбили воздушные цели. В городе была объявлена ракетная опасность, передает RT. 17 января над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда Vampir, сообщили в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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