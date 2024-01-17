Происшествия Гладков: в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности 18 января 2024 в 00:22 Размер текста - 17 + Белгородцев предупредили об угрозе ракетной атаки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. «Внимание, оповещение ракетной опасности в Белгороде. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — отметил в посте Гладков. Вооруженные силы Украины ранее 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. «Внимание, оповещение ракетной опасности в Белгороде. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — отметил в посте Гладков. Вооруженные силы Украины ранее 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям