17 января 2024

Гладков: в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

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Белгородцев предупредили об угрозе ракетной атаки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Внимание, оповещение ракетной опасности в Белгороде. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — отметил в посте Гладков.

Вооруженные силы Украины ранее 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности.

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Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. «Внимание, оповещение ракетной опасности в Белгороде. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — отметил в посте Гладков. Вооруженные силы Украины ранее 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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