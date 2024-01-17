Гладков: в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

Белгородцев предупредили об угрозе ракетной атаки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Внимание, оповещение ракетной опасности в Белгороде. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», —
Вооруженные силы Украины ранее 5 января массово атаковали Белгород, Крым, Новороссийск и Севастополь. Гладков заявил, что в городе была запущена сирена ракетной опасности.
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