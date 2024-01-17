В ХМАО выросли объемы добычи нефти

Объемы производства нефтепродуктов в ХМАО выросли на 4,5% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе несмотря на снижение объемов добычи полезных ископаемых, увеличился объем производства нефтепродуктов. Аналитики Тюменьстата рассчитали индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) в данных категориях в 2023 году.

«Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по ноябрь 2023 года составил 97,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Индекс в области производства нефтепродуктов составил 104,5%», — рассказали в Тюменьстате. Согласно приведенным данным, объемы производства нефтепродуктов выросли на 4,5%, а объемы добычи полезных ископаемых упали на 2,4%.

В целом индекс промышленного производства в Югре по данным аналитиков за исследуемый период снизился на 2,1% и составил 97,9% к уровню прошлого года. Снижение также коснулось обрабатывающего сектора — 98,8%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 97,9%. Рост отмечен в сфере водоснабжение, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 102,3%.

Снижение общего индекса промпроизводства в Югре аналитики Тюменьстата фиксировали еще в первой половине 2023 года. С января по февраль в сравнении с 2022 годом этот показатель составил 95,7%.