В ЯНАО упали объемы производства газа

Уровень производства газа на Ямале упал на 10,4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе снизились объемы добычи полезных ископаемых, а вместе с ним произошло падение производства природного газа. Индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) за 2023 год в данных направлениях приводят аналитики Тюменьстата.

«Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по ноябрь 2023 года составил 94,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Уровень производства газа природного и попутного составил 89,6%», — сообщили в Тюменьстате. Согласно приведенным показателям, объемы производства газа упали на 10,4%, а объемы добычи полезных ископаемых снизились на 5,2%.

Общий индекс промышленного производства на Ямале за исследуемый период снизился на 3,6%. Уровень производства нефтепродуктов в регионе стабилен и за 11 месяцев 2023 года составил 99,6% к 2022 году. Положительная тенденция отмечается в обрабатывающем секторе — 110,9% и в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 100,9%.

В соседнем регионе — ХМАО, аналитики выявили рост производства нефтепродуктов. С января по ноябрь 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года их уровень составил 104,5%.