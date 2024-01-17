17 января 2024

Китай начал наращивать ядерный арсенал высокими темпами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Американские атомщики насчитали у Китая 500 ядерных боеголовок Фото:

Ядерный арсенал Китая в настоящее время состоит из 500 ядерных боеголовок, это означает, что страна быстро развивается в этой области. Такой вывод содержится в новом докладе Federation of American scientists (FAS).

«За последние пять лет Китай значительно расширил свою программу ядерной модернизации, поставив на вооружение больше типов ядерного оружия и в большем количестве, чем когда-либо прежде», — говорится в документе. По оценкам экспертов FAS, страна обладает примерно 500 ядерными боеголовками. Год назад организация оценивала ядерный потенциал КНР в 410 боезарядов.

По информации CNN, Китай увеличил активность на ядерных полигонах. Профессор Центра исследований в Миддлберийском институте международных исследований Джеффри Льюис напомнил, что КНР не испытывала ядерные бомбы под землей с 1996 года. Однако он не исключает, что испытания могут возобновиться. По его словам, расширение ядерных полигонов может спровоцировать новую гонку вооружений в этой сфере.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ядерный арсенал Китая в настоящее время состоит из 500 ядерных боеголовок, это означает, что страна быстро развивается в этой области. Такой вывод содержится в новом докладе Federation of American scientists (FAS). «За последние пять лет Китай значительно расширил свою программу ядерной модернизации, поставив на вооружение больше типов ядерного оружия и в большем количестве, чем когда-либо прежде», — говорится в документе. По оценкам экспертов FAS, страна обладает примерно 500 ядерными боеголовками. Год назад организация оценивала ядерный потенциал КНР в 410 боезарядов. По информации CNN, Китай увеличил активность на ядерных полигонах. Профессор Центра исследований в Миддлберийском институте международных исследований Джеффри Льюис напомнил, что КНР не испытывала ядерные бомбы под землей с 1996 года. Однако он не исключает, что испытания могут возобновиться. По его словам, расширение ядерных полигонов может спровоцировать новую гонку вооружений в этой сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...