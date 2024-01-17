Китай начал наращивать ядерный арсенал высокими темпами

18 января 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Американские атомщики насчитали у Китая 500 ядерных боеголовок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ядерный арсенал Китая в настоящее время состоит из 500 ядерных боеголовок, это означает, что страна быстро развивается в этой области. Такой вывод содержится в новом докладе Federation of American scientists (FAS). «За последние пять лет Китай значительно расширил свою программу ядерной модернизации, поставив на вооружение больше типов ядерного оружия и в большем количестве, чем когда-либо прежде», — говорится в документе. По оценкам экспертов FAS, страна обладает примерно 500 ядерными боеголовками. Год назад организация оценивала ядерный потенциал КНР в 410 боезарядов. По информации CNN, Китай увеличил активность на ядерных полигонах. Профессор Центра исследований в Миддлберийском институте международных исследований Джеффри Льюис напомнил, что КНР не испытывала ядерные бомбы под землей с 1996 года. Однако он не исключает, что испытания могут возобновиться. По его словам, расширение ядерных полигонов может спровоцировать новую гонку вооружений в этой сфере.

Ядерный арсенал Китая в настоящее время состоит из 500 ядерных боеголовок, это означает, что страна быстро развивается в этой области. Такой вывод содержится в новом докладе Federation of American scientists (FAS). «За последние пять лет Китай значительно расширил свою программу ядерной модернизации, поставив на вооружение больше типов ядерного оружия и в большем количестве, чем когда-либо прежде», — говорится в документе. По оценкам экспертов FAS, страна обладает примерно 500 ядерными боеголовками. Год назад организация оценивала ядерный потенциал КНР в 410 боезарядов. По информации CNN, Китай увеличил активность на ядерных полигонах. Профессор Центра исследований в Миддлберийском институте международных исследований Джеффри Льюис напомнил, что КНР не испытывала ядерные бомбы под землей с 1996 года. Однако он не исключает, что испытания могут возобновиться. По его словам, расширение ядерных полигонов может спровоцировать новую гонку вооружений в этой сфере.