Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на кременский участок фронта

18 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Военный «Аид» назвал украинских женщин хорошими специалистами БПЛА Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женская рота зашла на позиции ВСУ на кременском участке фронта. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на „болото“ (участок местности в Серебрянском лесничестве — прим. URA.RU) зашла, состоящая исключительно из женщин», — заявил «Аид» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что женское подразделение состоит из добровольцев и является частью 54-й украинской бригады. «Аид» подчеркнул, что изначально солдаты приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что рота действительно состоит из женщин. По его словам, женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Он назвал их хорошими специалистами БПЛА. Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин.

Женская рота зашла на позиции ВСУ на кременском участке фронта. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на „болото“ (участок местности в Серебрянском лесничестве — прим. URA.RU) зашла, состоящая исключительно из женщин», — заявил «Аид» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что женское подразделение состоит из добровольцев и является частью 54-й украинской бригады. «Аид» подчеркнул, что изначально солдаты приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что рота действительно состоит из женщин. По его словам, женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Он назвал их хорошими специалистами БПЛА. Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин.