17 января 2024

Боец «Ахмата»: женская рота ВСУ зашла на кременский участок фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Военный «Аид» назвал украинских женщин хорошими специалистами БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Женская рота зашла на позиции ВСУ на кременском участке фронта. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на „болото“ (участок местности в Серебрянском лесничестве — прим. URA.RU) зашла, состоящая исключительно из женщин», — заявил «Аид» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что женское подразделение состоит из добровольцев и является частью 54-й украинской бригады.

«Аид» подчеркнул, что изначально солдаты приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что рота действительно состоит из женщин. По его словам, женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Он назвал их хорошими специалистами БПЛА.

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин.

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Женская рота зашла на позиции ВСУ на кременском участке фронта. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». «Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на „болото“ (участок местности в Серебрянском лесничестве — прим. URA.RU) зашла, состоящая исключительно из женщин», — заявил «Аид» в беседе с РИА Новости. Он отметил, что женское подразделение состоит из добровольцев и является частью 54-й украинской бригады. «Аид» подчеркнул, что изначально солдаты приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что рота действительно состоит из женщин. По его словам, женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов. Он назвал их хорошими специалистами БПЛА. Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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