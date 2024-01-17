Пакистан нанес удары по территории Ирана

Пакистанские военные атаковали территорию Ирана
Пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Об этом сообщили во Франс Пресс.
«Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана против „антипакистанских группировок“», — сообщил чиновник. Слова приводит агентство Франс Пресс.
Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. В МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.