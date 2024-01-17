Пакистан нанес удары по территории Ирана

18 января 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

Пакистанские военные атаковали территорию Ирана Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Об этом сообщили во Франс Пресс. «Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана против „антипакистанских группировок“», — сообщил чиновник. Слова приводит агентство Франс Пресс. Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. В МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану.

Пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Об этом сообщили во Франс Пресс. «Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана против „антипакистанских группировок“», — сообщил чиновник. Слова приводит агентство Франс Пресс. Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. В МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану.