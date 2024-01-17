17 января 2024

Пакистан нанес удары по территории Ирана

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, сбойка,  stock
Пакистанские военные атаковали территорию Ирана Фото:

Пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Об этом сообщили во Франс Пресс.

«Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана против „антипакистанских группировок“», — сообщил чиновник. Слова приводит агентство Франс Пресс.

Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. В МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану.

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Пакистанские военнослужащие нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Об этом сообщили во Франс Пресс. «Военные Пакистана нанесли удары по территории Ирана против „антипакистанских группировок“», — сообщил чиновник. Слова приводит агентство Франс Пресс. Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что Иран впервые нанес удар по штабам террористической группировки Джайш аль-Инзул в Пакистане. В МИД Пакистана сообщили, что у Ирана будут серьезные последствия в случае продолжения ракетных ударов по Пакистану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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