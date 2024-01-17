Предприятие Челябинска заплатит 1,7 млн рублей за незаконный ввоз деталей в РФ

Челябинское производство обязали выплатить 1,7 млн рублей за ввоз деталей для станков
Промышленное предприятие Челябинска обязали выплатить 1,7 миллионов рублей за ввоз в Россию импортных деталей для станков. Товар был не декларирован, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.
«Выяснилось, что на продукцию, предназначенную для промышленного предприятия Челябинска, отсутствует таможенное декларирование. Уплата пошлин и НДС должна была быть произведена в размере 1,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
Всего таможенники изъяли 11 деталей для импортных станков. Товар у предприятия изъяли, а после продекларировали.
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