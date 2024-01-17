17 января 2024

Предприятие Челябинска заплатит 1,7 млн рублей за незаконный ввоз деталей в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Челябинское производство обязали выплатить 1,7 млн рублей за ввоз деталей для станков Фото:

Промышленное предприятие Челябинска обязали выплатить 1,7 миллионов рублей за ввоз в Россию импортных деталей для станков. Товар был не декларирован, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.

«Выяснилось, что на продукцию, предназначенную для промышленного предприятия Челябинска, отсутствует таможенное декларирование. Уплата пошлин и НДС должна была быть произведена в размере 1,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Всего таможенники изъяли 11 деталей для импортных станков. Товар у предприятия изъяли, а после продекларировали.

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Промышленное предприятие Челябинска обязали выплатить 1,7 миллионов рублей за ввоз в Россию импортных деталей для станков. Товар был не декларирован, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни. «Выяснилось, что на продукцию, предназначенную для промышленного предприятия Челябинска, отсутствует таможенное декларирование. Уплата пошлин и НДС должна была быть произведена в размере 1,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Всего таможенники изъяли 11 деталей для импортных станков. Товар у предприятия изъяли, а после продекларировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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