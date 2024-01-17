17 января 2024

В «Водоканале» пояснили, почему затягиваются поиски тюменского рабочего, упавшего в канализацию

Работа очистных сооружений замедляет поиски тюменца, упавшего в канализацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Чп в водоканале. Тюмень
Упавшего в очистные сооружения тюменца ищут третий день Фото:
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В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений

Поиски рабочего, которого затянуло в канализацию после падения в очистные сооружения в Тюмени, осложняются тем, что сети продолжают работать в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

«Поиски осложняются тем, что сооружения продолжают работать, очищая более 180 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Ночью, когда поток стоков в системе минимальный, спасатели обследовали часть подземных коммуникаций сооружений очистки сточных вод», — пояснили URA.RU в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что время, нужное для поисков упавшего в канализацию рабочего, неизвестно. Его ищут в районе реки Туры.

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Поиски рабочего, которого затянуло в канализацию после падения в очистные сооружения в Тюмени, осложняются тем, что сети продолжают работать в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «Поиски осложняются тем, что сооружения продолжают работать, очищая более 180 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Ночью, когда поток стоков в системе минимальный, спасатели обследовали часть подземных коммуникаций сооружений очистки сточных вод», — пояснили URA.RU в компании. Ранее URA.RU сообщало, что время, нужное для поисков упавшего в канализацию рабочего, неизвестно. Его ищут в районе реки Туры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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