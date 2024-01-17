В «Водоканале» пояснили, почему затягиваются поиски тюменского рабочего, упавшего в канализацию

Поиски рабочего, которого затянуло в канализацию после падения в очистные сооружения в Тюмени, осложняются тем, что сети продолжают работать в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«Поиски осложняются тем, что сооружения продолжают работать, очищая более 180 тысяч кубических метров сточных вод в сутки. Ночью, когда поток стоков в системе минимальный, спасатели обследовали часть подземных коммуникаций сооружений очистки сточных вод», — пояснили URA.RU в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что время, нужное для поисков упавшего в канализацию рабочего, неизвестно. Его ищут в районе реки Туры.
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