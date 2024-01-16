Тело тюменского рабочего, упавшего в канализацию, ищут в реке Туре

17 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мужчина упал в резервуар очистных сооружений 16 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений Тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в ГОСК (городские очистные сооружения канализации), либо вынести в Туру. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.16 января сотрудник ООО «Сервис-Групп» во время ремонтных работ упал в резервуар и бесследно пропал. «Он либо застрял в городских очистных сооружениях канализации, либо его тело уже вынесло в Туру. Поиски необходимо вести в этих локациях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Тюменскую областную службу экстренного реагирования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января при проведении ремонтных работ на тюменских очистных сооружениях в районе Копытова сотрудник ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара. На следующий день к поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что тюменец выжил — минимальны.

Тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в ГОСК (городские очистные сооружения канализации), либо вынести в Туру. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.16 января сотрудник ООО «Сервис-Групп» во время ремонтных работ упал в резервуар и бесследно пропал. «Он либо застрял в городских очистных сооружениях канализации, либо его тело уже вынесло в Туру. Поиски необходимо вести в этих локациях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Тюменскую областную службу экстренного реагирования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января при проведении ремонтных работ на тюменских очистных сооружениях в районе Копытова сотрудник ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара. На следующий день к поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что тюменец выжил — минимальны.