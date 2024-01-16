16 января 2024

Тело тюменского рабочего, упавшего в канализацию, ищут в реке Туре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, канализация, колодец, открытый люк
Мужчина упал в резервуар очистных сооружений 16 января Фото:
новость из сюжета
В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений

Тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в ГОСК (городские очистные сооружения канализации), либо вынести в Туру. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.16 января сотрудник ООО «Сервис-Групп» во время ремонтных работ упал в резервуар и бесследно пропал.

«Он либо застрял в городских очистных сооружениях канализации, либо его тело уже вынесло в Туру. Поиски необходимо вести в этих локациях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Тюменскую областную службу экстренного реагирования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января при проведении ремонтных работ на тюменских очистных сооружениях в районе Копытова сотрудник ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара. На следующий день к поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что тюменец выжил — минимальны.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело рабочего, упавшего в камеру гидротехнического резервуара очистных сооружений «Росводканала», могло застрять в ГОСК (городские очистные сооружения канализации), либо вынести в Туру. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.16 января сотрудник ООО «Сервис-Групп» во время ремонтных работ упал в резервуар и бесследно пропал. «Он либо застрял в городских очистных сооружениях канализации, либо его тело уже вынесло в Туру. Поиски необходимо вести в этих локациях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Тюменскую областную службу экстренного реагирования направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что вечером 16 января при проведении ремонтных работ на тюменских очистных сооружениях в районе Копытова сотрудник ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара. На следующий день к поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что тюменец выжил — минимальны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...