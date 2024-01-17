Курганские власти опровергли дефицит педагогов, который в НФ назвали катастрофой

В Курганской области вакансии учителей закрыли совместителями

18 января 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

В регионе все вакансии учителей заняты совместителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области на начало учебного года не хватало чуть более 200 учителей. При этом в сентябре 2023 года в школы устроились 234 молодых педагога, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. Информацию о нехватке 500 педагогов, озвученную на конференции курганского Народного фронта, в депобре назвали не соответствующей действительности. «На начало 2023/24 учебного года в школах региона не хватало чуть более 200 учителей, при том, что трудятся порядка 7000 педагогов. В сентябре 2023 года в школы на работу пришли 234 молодых педагога, получившие дипломы о среднем профессиональном и высшем педагогическом образовании. Несмотря на то, что в Курганской области, действительно, есть потребность в педагогах, на период подбора кадров все вакансии заняты совместителями, уроки ведутся», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. В ведомстве отметили, что вырос спрос на педагогические специальности в колледжах и вузах региона. В Шадринском государственном педагогическом университете конкурс в среднем составил 5 человек на место, а на психолого-педагогическое направление и физическую культуру — 11 человек на место. В педколледже конкурс составил 3,5 человека на место. По данным мониторинга, в 2023 году средняя зарплата учителей в регионе составила 42 тыс. рублей без учета федеральных выплат за классное руководство. Это больше на 8 тыс. рублей, чем было в 2022 году. URA.RU писало, что сопредседатель курганского НФ Ольга Баланчук назвала дефицит педагогов в регионе катастрофой. По данным Баланчук, в области было более 500 вакансий (более 70 вакансий в Кургане). Если учесть коэффициент совмещения ставок педагогов, то реальная нехватка кадров будет существеннее, считает общественница. Баланчук ранее работала директором гимназии №47. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области на начало учебного года не хватало чуть более 200 учителей. При этом в сентябре 2023 года в школы устроились 234 молодых педагога, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки региона. Информацию о нехватке 500 педагогов, озвученную на конференции курганского Народного фронта, в депобре назвали не соответствующей действительности. «На начало 2023/24 учебного года в школах региона не хватало чуть более 200 учителей, при том, что трудятся порядка 7000 педагогов. В сентябре 2023 года в школы на работу пришли 234 молодых педагога, получившие дипломы о среднем профессиональном и высшем педагогическом образовании. Несмотря на то, что в Курганской области, действительно, есть потребность в педагогах, на период подбора кадров все вакансии заняты совместителями, уроки ведутся», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. В ведомстве отметили, что вырос спрос на педагогические специальности в колледжах и вузах региона. В Шадринском государственном педагогическом университете конкурс в среднем составил 5 человек на место, а на психолого-педагогическое направление и физическую культуру — 11 человек на место. В педколледже конкурс составил 3,5 человека на место. По данным мониторинга, в 2023 году средняя зарплата учителей в регионе составила 42 тыс. рублей без учета федеральных выплат за классное руководство. Это больше на 8 тыс. рублей, чем было в 2022 году. URA.RU писало, что сопредседатель курганского НФ Ольга Баланчук назвала дефицит педагогов в регионе катастрофой. По данным Баланчук, в области было более 500 вакансий (более 70 вакансий в Кургане). Если учесть коэффициент совмещения ставок педагогов, то реальная нехватка кадров будет существеннее, считает общественница. Баланчук ранее работала директором гимназии №47.